Marzia vita, chi è la moglie di Edoardo Rixi, ex viceministro della Lega? Vita privata e figli: ecco cosa sappiamo su di lei

Edoardo Rixi è l’ex viceministro delle infrastrutture del governo gialloverde in quota Lega. Ma chi è la moglie dell’ex parlamentare della Lega? Conosciamola meglio.

Edoardo Rixi, chi è la moglie Marzia Vita

Marzia Vita, genovese e moglie di Edoardo Rixi, è la compagna di vita dell’ex viceministro ed ex parlamentare leghista (che non riuscito ad ottenere la rielezione alle politiche del ’22). Responsabile della comunicazione di Oscar Life, catena di gioiellerie di famiglia, accompagna spesso il marito alle manifestazioni ufficiali, anche politiche (era assieme al marito alla messa per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi).

Rixi e la moglie, insieme, condividono la grande passione per la montagna e hanno entrambi una grande passione per la nautica, il mare e le barche. All’inaugurazione del 58° Salone Nautico, Marzia Vita era presente ed è stata molto fotografata, concedendosi quindi ai fotografi presenti all’evento tanto amato nella città di Genova.

Matrimonio

Edoardo Rixi e Marzia Vita si sono sposati nel luglio 2015. Nel giorno dello sposalizio, tra gli invitati, c’erano anche anche il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il segretario della Lega Matteo Salvini.

I due si sono sposati nella basilica di Carignano.

Figli

Edoardo Rixi e Marzia Vita sono genitori di un figlio: Damiano.