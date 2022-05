Vasco Rossi, chi è la moglie Luara Schmidt?

Vasco Rossi torna con un concerto a Milano, ma chi è sua moglie? Cosa sappiamo della sua vita privata?

Vasco Rossi, chi è la moglie?

Il famosissimo cantante Vasco Rossi, pronto a riprendere i concerti live durante la stagione estiva, è sposato dal 2012 con Luara Schmidt. I due si conoscono e sono però legati dal 1987, quando lei aveva solo diciassette anni. Il padre di Laura, che ha radici tedesche, era originario di Ratisbona.

Laura ha studiato alla scuola cattolica delle suore Orsoline e iniziò a lavorare presso l’agenzia investigativa di Tom Ponzi. Lei e Vasco si sono conosciuti nell’estate del 1987, quando Laura aveva 17 anni e Vasco il doppio dei suoi anni. Nonostante la differenza di età, l’artista ha avuto con lei un colpo di fulmine e non ha mai avuto dubbi nel voler costruire qualcosa assieme a lei. Vasco Rossi aveva già avuto altri due figli con altre due donne, i quali ormai fanno parte della sua famiglia allargata: Davide, nato dalla relazione di Vasco Rossi con Stefani Trucillo, e Lorenzo, nato pochi mesi dopo dal legame con Gabriella Sturani.

Vasco Rossi e la moglie Laura

In una intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante, parlando della sua Laura, dichiarò che “capii che Laura era perfetta per me quando mi sono reso conto che potevo guardare la tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia”

Figlio

Luara Schmidt e Vasco Rossi hanno avuto un figlio, Luca, nato nel 1991.