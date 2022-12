Enzo Iacchetti assente a Striscia La Notizia: cos’è successo al conduttore?

Enzo Iacchetti è assente in questi giorni dal tg satirico di Striscia La Notizia. Dopo essere subentrato insieme a Ezio Greggio ad inizio settimana, solo dopo pochi giorni è stato sostituito. In molti si sono chiesto cosa sia successo al conduttore.

Enzo Iacchetti assente a Striscia La Notizia

Da lunedì 12 dicembre, dietro al bancone di Striscia La Notizia era ritornata la coppia storica formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Tuttavia dal giovedì 15 dicembre a Iacchetti è subentrato Enrico Beruschi.

In molti si sono chiesti come mai dopo solo pochi giorni ci fosse stato questo cambio improvviso. C’era stato anche un collegamento in remoto con Iacchetti che per causa di forza maggiore rimane ancora a casa, lontano dal bancone di Striscia.

Cos’è successo al conduttore?

Le assenze nel tg satirico di Canale 5 sono giustificate perché il conduttore è indisposto è un po’ di influenza, che lo tiene momentaneamente lontano dalla conduzione di Striscia.

nulla di preoccupante ovvio. Tuttavia, Iacchetti ha raccontato al quotidiano La Ragione di soffrire di depressione da quando era giovane. “Prima della pandemia vivevo a pieno ritmo, non mi sembrava di avere 67 anni. Adesso invece mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Vivo in solitudine e amo il silenzio. Strano, io che ho amato tanto la musica ultimamente non riesco ad ascoltarla, eppure la musica mi ha dato tanto.

Forse troppo. Che sia forse depressione? – si chiede – L’ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere”.

