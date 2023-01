Rike Schmid, chi è l’attrice tedesca di Black Out – Vite Sospese: vita privata, marito, Instagram

Chi è Rike Schmid, chi è l’attrice tedesca al fianco di Alessandro Preziosi in Black Out – Vite Sospese. Ha alle spalle una lunga carriera sul piccolo schermo in patria e ha recitato anche in un film per Bollywood. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi è Rike Schmid, vita privata e carriera dell’attrice di Black Out – Vite Sospese

Nata ad Hannover il 19 luglio 1979, Rike Schmid ha 43 anni ed è un’attrice tedesca che ha recentemente attirato l’attenzione del pubblico italiano grazie al suo ruolo nella serie Rai Black Out – Vite Sospese. Interpreta il ruolo di Claudia Schneider, testimone di un’omicidio camorrista e obiettivo di Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi), fratello del boss mafioso che la vuole morta. Non è la prima volta che Schmid recita per una produzione italiana. Nel 2017 appare in quattro episodi di Maltese – Il romanzo del commissario, mentre nel 2018 ha un ruolo nel film storico Il destino degli uomini, di Leonardo Tiberi.

Rike Schmid fa il suo esordio da attrice a soli 12 anni, sul palco di un teatro. È l’inizio di una lunga carriera che la porta sul piccolo schermo in Germania già dopo il diploma, come protagonista della serie Aus gutem Haus. Nel corso della sua carriera recita in molti film e serie tv tedesche, molte delle quali arrivano anche in Italia. Tra queste ricordiamo Il Principe e la Fanciulla, Zwei gegen zwei, My Life, Squadra Speciale Colonia, L’organizzatore di cuori e The Conductor. Nel 2011 ottiene anche un ruolo in India, in un’importante produzione di Bollywood: è Yana in Don 2 – The King is back.

Vita privata: marito, Instagram

Si sa relativamente poco circa la vita privata di Rike Schmid che, secondo le informazioni disponibili online, dovrebbe essere ancora single. Il suo profilo Instagram, ad oggi seguito da quasi 9mila persone, si concentra soprattutto sulla sua vita professionale.