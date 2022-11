Improvvisamente Natale: trama, uscita, dove vedere, cast e trailer del film

Improvvisamente Natale è il nuovo titolo che si inserisce tra le uscite in vista delle feste natalizie. Ecco le informazioni a disposiozione.

Improvvisamente Natale è il nuovo film in uscita in vista delle feste natalizie. Tra i protagonisti principali ci sono Diego Abantantuono, Violante Placido, Nino Frassica e il Mago Forest. Ecco di seguito le informazioni e le prime immagini in anteprima.

Improvvisamente Natale: trama

Improvvisamente Natale è il nuovo film con Diego Abantantuono tra i protagonisti principali. Ecco di seguito la sinossi ufficiale: “Per Chiara (8 anni) il Natale è un momento speciale, ancor più di quanto lo sia per ogni bambino.

Ogni anno, infatti, il Natale è anche l’occasione per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (65), proprietario del delizioso alberghetto d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia”.

Improvvisamente Natale: uscita e dove vedere

La commedia a tema natalizio sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 1° dicembre. Dunque, il film si inserisce tra i titoli in uscita in vista del Natale sulle diverse piattaforme streaming e nelle sale cinematografiche.

Improvvisamente Natale: cast

Il cast del film è corale e ben assortito: Diego Abantantuono(Lorenzo),Sara Ciocca(Chiara),Violante Placido(Alberta),Lodo Guenzi(Giacomo),Michele Foresta, Antonio Catania ,Gloria Guida, Anna Galiena e con Nino Frassica e Luca Vecchi, Noli Sta Isabel e con Paolo Hendel & Sean Forestal.

Il trailer del film

