Chi è Rafa Nadal: moglie, vita privata, storia d’amore, curiosità

Rafa Nadal è uno dei tennisti più famosi al mondo che è sposato dal 2019 con la moglie. Ecco chi è.

Chi è Rafa Nadal

Rafael Nadal Parera, detto Rafa, è un tennista spagnolo, numero 4 della classifica ATP. Nato il 3 giugno 1986, attualmente ha 35 anni ed è alto 1,85 m. In virtù dei record, dei titoli conseguiti su ogni superficie, del potente e completo repertorio di gioco, è riconosciuto come uno dei più forti tennisti di sempre, nonché uno dei più grandi atleti nella storia dello sport.

Rafa Nadal, chi è la moglie?

Rafa Nadal, campione di tennis conosciuto in tutto il mondo, si chiama Maria Francisca Perello. I due si sono conosciuti quando erano entrambi giovanissimi e da quel momento non si sono più lasciati un attimo. Il suo nome è María Francisca, ma Nadal la chiama affettuosamente Mery. nata nel 1988 a Manacor, a Maiorca, ha 33 anni ed è figlia di un costruttore edile e di una dipendente comunale. Laureata in Economia Aziendale, è sempre stata la spalla del campione e lavora come assicuratrice nella sua città natale per la compagnia Mapfre.

La proposta di matrimonio in Italia

campione si è inginocchiato davanti all’amata a Roma, durante gli Internazionali di Tennis che l’hanno visto trionfare per la nona volta al Foro Italico ma la notizia del loro matrimonio si è saputa solo a fine gennaio 2019, quando il magazine spagnolo Hola! ha svelato al mondo i loro progetti nuziali. Nel maggio 2018 Rafa Nadal ha fatto alla sua Mery la proposta di matrimonio a Roma, che è un po’ diventata la città del cuore della coppia. Il, durante gliche l’hanno visto trionfare per la nona volta al Foro Italico ma la notizia del loro matrimonio si è saputa solo a fine gennaio 2019, quando il magazine spagnoloha svelato al mondo i loro progetti nuziali. I due si sono poi sposati a Sa Fortalesa, in una tenuta da favola in una cerimonia blindatissima alla presenza di invitati eccellenti.

Curiosità