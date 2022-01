Paura Corea del Nord, lancia un missile ipersonico: cos’è

Missile ipersonico cos’è: una nuova tipologia di “arma” da poter utilizzare e pare sia a disposizione di una super potenza mondiale. Questa tipologia di missile spaventa tutti.

Missile ipersonico cos’è

Il missile ipersonico può volare a più di cinque volte la velocità del suono. E’ in grado di trasportare a lunghissima distanza una testata nucleare. Inoltre, è incredibilmente complicato intercettarlo e infiltra come burro le difese missilistiche avversarie. Si chiama missile ipersonico ed è l’ultima generazione in fatto di armi atomiche, vera e propria arma del futuro che tutti i paesi vorrebbero avere nel proprio arsenale.

Paura Corea del Nord, lancia un missile

La Corea del Nord ha lanciato un missile ipersonico. Lo ha reso noto l’agenzia statale Korean Central News Agency. Il razzo, secondo Pyongyang, ha colpito “l’obiettivo prefissato in acque a mille chilometri di distanza”. Ha volato per più di 700 chilometri a un’altitudine massima di 60 chilometri per una velocità pari a 10 volte la velocità del suono ed è il nuovo missile della Corea del Nord.

Dunque, non si fermano le esercitazioni. “Valutiamo che quello di oggi sia stato un modello migliorato rispetto a quello del 5 gennaio” spiega il Comando di stato maggiore congiunto di Seul, in riferimento al test effettuato con missile ipersonico pochi giorni fa. Un missile in grado di viaggiare molto più velocemente del suono e dunque molto difficile da intercettare.

Dunque, gli altri paesi hanno paura e condannano le esercitazioni portate avanti con il nuovo missile.

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un non si ferma e continua a rafforzare il suo arsenale.