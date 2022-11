Cesare Cremonini a Bologna il 10 novembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe

Cesare Cremonini a Bologna: l’artista si esibisce in concerto nella serata di giovedì 10 novembre 2022 sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio Reno. Dopo il tour estivo, ecco che Cremonini è di nuovo in giro per le principali città italiane fino a Novembre.

Cesare Cremonini a Bologna il 10 novembre: scaletta delle canzoni

I concerti dell’artista sono iniziati il primo novembre e così erano stati annunciati: “Oggi comincia con le quattro date di ROMA il tour #INDOOR2022. 🐬🐬#CremoniniLIVE2022 ha superato 450 mila biglietti venduti in 21 concerti soldout. 7 stadi. 1 autodromo. 13 palasport. Io vorrei essere il miglior performer live del mio tempo per voi. Vorrei fare del bene alle persone con la mia musica, con il mio corpo, con le mie parole e con la mia voce.

🔥🔥🔥. “Sai che c’è? Non ce ne frega niente. La vita è morire cento volte. Siamo delfini, giochiamo con la sorte. Sai che c’è? Non ce ne frega niente. Vivremo sempre, noi sorrideremo sempre. Siamo delfini, è un gioco da bambini, il mare. Sai che c’è? È un gioco da bambini, il mare. (Domenico Modugno)”. 🐬🐬🐬 GRAZIE!! Si parte. 🔥🔥🔥Full gas”. Di seguito la scaletta dei brani che l’artista porta sul palco romagnolo:

La ragazza del futuro PadreMadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Chimica Colibrì Qualcosa di grande Buon viaggio (Share The Love) MoonWalk Vieni a vedere perché Le Sei e Ventisei Mondo Logico #1 Grey Goose Stella di Mare Lost in the Weekend Ciao Chiamala Felicità 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Al telefono Un giorno migliore

I biglietti del concerto: prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto non sono più disponibili e si possono acquistare più sulla piattaforma di ticketone.it. Il tour autunnale di Cremonini continuerà fino al 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Di seguito ecco tutte le date e tappe: