Chi è Cristina Chiabotto, ex Miss Italia: marito, figli, ex Fabio Fulco, tv

Chi è Cristina Chiabotto, conduttrice televisiva ed ex Miss Italia? Tutto su marito, ex fidanzato, vita privata

Cristina Chiabotto, showgirl e conduttrice televisiva, è diventata famosa per essere stata eletta Miss Italia nel 2004. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto, nata a Moncalieri il 15 settembre 1986, è una ex modella e showgirl cresciuta a Borgaro Torinese. Eletta Miss Italia nel 2004 dopo aver ottenuto la fascia di Miss Piemonte, è diventata famosa sia per le ospitate in tv sia per essere stata protagonista di diversi spot pubblicitari. Uno di questi è senza dubbio quella con l’ex calciatore Alessandro del Piero ma è stata chiamata a collaborare anche in una edizione del Festival di Sanremo e Affari Tuoi. Tra il 2005 e 2006 ha partecipato alla seconda edizione di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro, riuscendo ad aggiudicarsi a casa la coppa del vincitore. Nel 2006 ha condotto Le Iene e ha affiancato anche Ilary Blasi e il Mago Forrest per il Festivalbar. Nel 2008 è volto femminile della trasmissione Controcampo su Rete 4 e 2018, conduce nel mattino di Canale 5 il nuovo programma I menù di giallo Zafferano.

Ex fidanzato

Cristina Chiabotto è stata legata sentimentalmente dal 2005 al 2017 all’attore Fabio Fulco, conosciuto durante Ballando con Le stelle. La loro storia d’amore, però, alla fine non è proseguita. In una intervista a Diva e Donna, l’attore aveva raccontato il periodo difficile vissuto dopo la rottura con Cristina Chiabotto. “Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita” rimarcando anche, riguardo a Cristina Chiabotto, che “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata”.

Marito

Cristina Chiabotto ha sposato l’imprenditore Marco Roscio nel 2019. La coppia nel maggio 2021 ha già avuto la gioia di una bambina, alla quale Cristina ha voluto dato il nome di Luce Maria (Maria era il nome della sua nonna materna).

Il marito Marco Roscio, sposato dopo un anno di fidanzamento, è laureato in Economia Aziendale e lavora presso la Cartiera Giocosa SPA come direttore commerciale. È un grande tifoso della Juventus ed è un grande amante dei cani.

La seconda gravidanza

Il 18 aprile 2022, giorno di Pasquetta, Cristina Chiabotto ha fatto sapere su Instagram di essere incinta per la seconda volta. “Sono emozionata di raccontarvi che presto saremo in quattro. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore. Mamma, papà e luce”.

