Chi è Fabio Fulco: biografia, ex Cristina Chiabotto, tv, film

Fabio Fulco è un attore napoletano, ex di Cristina Chiabotto che aveva conosciuto a Ballando con le stelle.

Chi è Fabio Fulco

Fabio Fulco è un attore nato a Napoli il 4 agosto del 1970, cresciuto a San Giuseppe Vesuviano. Ha iniziato la sua carriera come fotomodello, poi nel 1996 ha esordito nei fotoromanzi e nel cinema con il film Donne in bianco. L’anno successivo lo abbiamo visto nel cast di Un tè con Mussolini, poi nella soap opera Vivere, in onda su Canale 5.

Ha partecipato a molte serie tv di successo a livello di pubblico come Orgoglio, Incantesimo, Don Matteo 5 e nel 2005 ha preso parte a Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto e si è innamorato di Cristina Chiabotto. È stato poi protagonista della serie tv Gente di Mara, e ha partecipato anche al cast di Un passo dal cielo e nel 2018 nella soap opera Un posto al sole.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Compagna

Attualmente Fabio Fulco ha una compagna, Veronica Papa, e ha una figlia.

Ex Cristina Chiabotto

Fabio Fulco ha avuto una storia con Cristina Chiabotto, dalla quale si è separato ormai da qualche anno, conosciuta a Ballando con le stelle, e tra i due era stato subito stato amore. Dopo 12 anni di relazione, però, la coppia si era separa, lasciando dell’amaro soprattutto in Fabio Fulco, che a distanza di tempo è tornato a parlare del rapporto con la ex. A Diva e Donna ha raccontato il periodo difficile vissuto dopo la rottura con Cristina Chiabotto. “Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani. Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre, ma tutto è svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano”.

Fabio Fulco su Chiabotto: “Un’immatura”

Sempre nella medesima intervista, Fabio Fulco poi ha rivelato a Diva e Donna altri particolari del rapporto con la ex Cristina Chiabotto. “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia“. E conclude: “Poi dopo di me si è fidanzata e sposata poco dopo. Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera“.