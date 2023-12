Chi era Lee Sun-Kyun, causa morte dell’attore tra i protagonisti di Parasite: vita privata, moglie, figli

Chi era Lee Sun-Kyun, la causa della morte dell’attore sudcoreano. Conosciuto a livello internazionale per il suo ruolo nel film Premio Oscar Parasite, era finito al centro di un indagine per uso illegale di droghe.

Chi era Lee Sun-Kyun, causa morte dell’attore di Parasite: cosa gli è successo?

L’attore sudcoreano Lee Sun-Kyun è morto il 27 dicembre 2023 all’età di appena 48 anni in circostanze ancora da chiarire. Noto in tutto il mondo per aver recitato in Parasite, film di Bong Joon-Ho vincitore di quattro Premi Oscar nel 2019, Sun-Kyun è stato trovato privo di sensi in un veicolo parcheggiato al centro di Seul, in quello che sembra un apparente suicidio. A segnalare la sua assenza è stata sua moglie, l’attrice Jeon Hye-jin, che ha avvisato le forze dell’ordine dopo aver trovato quel che le sembrava un biglietto d’addio.

Lee Sun-Kyun si è tolto la vita dopo mesi di stillicidio mediatico causato da uno scandalo che lo ha coinvolto negli ultimi mesi. Da ottobre l’attore era sotto indagine per uso di droghe illegali, tra cui cannabis e sostanze psicotrope. Questa accusa aveva demolito la sua immagine pubblica, portando alla cancellazione di contratti pubblicitari e alla diffusione di ulteriori informazioni sulla sua vita privata. “Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone essendo coinvolto in un incidente così spiacevole.” -aveva dichiarato l’attore nelle scorse settimane- “Mi dispiace per la mia famiglia che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento”.

Vita privata e carriera: successo, film e famiglia dell’attore

Nato a Seul il 2 marzo 1975, Lee Sun-Kyun si forma artisticamente all’Università delle Arti di Corea, dove consegue una laurea in Arte Drammatica nel 1994. Dopo essersi fatto le ossa a teatro, fa il suo debutto in televisione nel 2007, con le serie Coffee Prince e Ha-yan geotap. Negli anni successivi diventa gradualmente un nome sempre più apprezzato sia al cinema che in tv. Tra le sue apparizioni più note ricordiamo i film Oki’s movie, Jje-jje-han romance, Hwacha, Mi-Ok e Take Point e le serie tv Pasta, Miss Korea e Dr. Brain. Sun-Kyun ha trovato la fama internazionale interpretando Park Dong-ik, ricco capofamiglia dei Park in Parasite. L’attore era sposato con una sua collega di set, l’attrice 47enne Jeon Hye-jin, con la quale aveva avuto due figli, nati nel 2009 e nel 2011.