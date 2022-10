Digital Magics lancia “Magic Min”: il primo acceleratore per start-up dedicato all’intelligenza artificiale

Digital Magics, il business incubator leader nel supporto alle startup del settore digital e tech -con i suoi servizi per il potenziamento e l’accelerazione di progetti dall’ideazione fino all’IPO-, forte della propria esperienza e del ruolo consolidato di costruttore di ecosistemi di business avanzati, amplia ulteriormente il perimetro della propria attività di anticipatore di tech trends e partner per l’innovazione dando vita a Magic Mind.



Magic Mind, primo programma di accelerazione triennale

Magic Mind è il primo programma di accelerazione triennale destinato alla frontiera più avanzata dell’innovazione tecnologica: l’intelligenza artificiale. Magic Mind si propone come il principale acceleratore europeo di AI destinato a guidare lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale in numerosi settori tra i quali: l’healthcare, i trasporti, la cybersecurity, il marketing.

Gabriele Ronchini: “L’intelligenza artificiale costituisce l’orizzonte strategico non solo dell’innovazione di prodotto e di processo”

“Siamo pronti a scommettere e investire -dichiara Gabriele Ronchini, co-founder e CEO di DIGITAL MAGICS– sulle startup più promettenti nel settore dell’Intelligenza Artificiale insieme ai nostri partner, eccellenze dell’ecosistema innovazione, che come noi hanno accettato le sfide del mercato con entusiasmo. L’intelligenza artificiale costituisce l’orizzonte strategico non solo dell’innovazione di prodotto e di processo, essa è anzitutto l’ecosistema nel quale il business, i servizi, l’attività umana nel suo complesso andrà a svilupparsi e organizzarsi.

Un mercato che in Italia vale 380 milioni di euro ed è raddoppiato in due anni: i numeri sono dalla nostra parte e confermano che questo sia il momento giusto per investire nell’AI. Come gruppo Digital Magics, affianchiamo e sosteniamo i talenti nello sviluppo e nella crescita di aziende ad altissimo potenziale tecnologico.”

Nella vision di Digital Magics, che da sempre opera per trasformare le idee del futuro nel business del presente, Magic Mind sarà un punto di riferimento continentale per l’applicazione dell’AI attraverso la creazione di una piattaforma a ciclo completo per promuovere una rete diversificata di aziende all’avanguardia capaci di portare, come leaders e innovation driver, nuovi prodotti e servizi nel mercato globale.

Maria Imbesi: “Abbiamo raccolto le sfide del mercato dell’Intelligenza Artificiale”

“Abbiamo raccolto le sfide del mercato dell’Intelligenza Artificiale, insieme alle aziende del nostro territorio, e lanciato Magic Mind -dichiara Maria Imbesi, Program Director di Magic Mind– un programma di accelerazione che vuole creare valore per tutto l’ecosistema, attraverso l’investimento in startup early-stage. La nostra visione è quella di creare il punto di riferimento europeo del settore. Nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale le competenze e gli asset –dati e prodotti- che le aziende consolidate possono mettere a disposizione delle startup sono fondamentali per il lancio di queste iniziative sul mercato.

Stiamo creando una piattaforma che punta a rafforzare il posizionamento dell’Italia nel mercato dell’intelligenza artificiale attraverso il paradigma dell’open-innovation, costruendo una rete diversificata di aziende all’avanguardia con un potenziale enorme di crescita e con la capacità di trasformare lo scenario attuale e portare, attraverso i primari partner coinvolti, una profonda expertise tecnica e di mercato, grazie anche a team estremamente qualificati, che consentirà di proporre nuovi prodotti e servizi ai mercati globali.

La nostra esperienza, lavorando a stretto contatto con le startup, ci ha permesso di comprenderne le esigenze e una tra queste è proprio il confronto con le aziende, che sono le prime utilizzatrici dei loro modelli. Quindi, insieme ai nostri partner abbiamo l’obbiettivo di cercare non la soluzione perfetta ma quella che sia più adatta al mercato e ai consumatori.”

A chi si rivolge il programma Magic Mind

Il Programma Magic Mind è rivolto a startup che hanno progetti altamente innovativi, incentrati sull’AI quale driver dello sviluppo, nei settori del software aziendale (automazione robotica dei processi, gestione intelligente dei documenti, sistemi predittivi e di ottimizzazione, controllo qualità), dell’healthcare (diagnosi, cura, ricerca clinica e farmaceutica, formazione), del marketing (content generation, data analytics), della cybersecurity (analisi del comportamento degli utenti, rilevamento delle minacce, analisi del rischio, verifica dell’identità, gestione degli accessi) di logistica e trasporti (guida autonoma, automazione del magazzino, smart road e hub logistici, previsioni della domanda).

Magic Mind può inoltre contare su una serie di partner di rilievo internazionale che renderanno possibile anche le implementazioni dei progetti che verranno selezionati e un sostegno a tutto il percorso di accelerazione. La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene MAGIC MIND in qualità di Ecosystem partner nella convinzione che il programma, rappresentando un trampolino di lancio per le migliori startup europee nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, contribuisca a dare un impulso all’ecosistema dell’innovazione locale e nazionale.

Corporate partner saranno: Angelini Ventures, Dentons, Exprivia, IBM, InfoCamere, Tecnomat, Gruppo SCAI. Partner tecnico la Fondazione Bruno Kessler.

Magic Mind si basa su sei pilastri tramite i quali le startup selezionate potranno far crescere il proprio progetto al fine di realizzarlo come business avanzato: fino a 90.000 euro di investimento iniziale tra contanti e servizi, oltre 20 postazioni nel cuore di Milano, percorsi di accesso al mercato attraverso tavole rotonde con i partners del programma, servizi aggiuntivi sponsorizzati, fino a 120.000 euro di finanziamenti per le startup selezionate dal programma, supporto end2end su prodotti business, investimenti.

Le date di Magic Mind

La fase preliminare di Magic Mind prenderà avvio il 4 ottobre 2022 con l’apertura della call. 17 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023 si susseguiranno i bootcamp durante i quali le startup selezionate potranno illustrare i propri progetti nel dettaglio. L’8 febbraio 2023 si terrà il pitch day e l’avvio del programma di accelerazione per le startup, che si chiuderà il 24 maggio 2023 con il Demo Day.