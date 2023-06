Il comico Claudio Bisio, molto apprezzato e stimato anche per la conduzione di Zelig, è sposato da diversi anni. Ma chi è la moglie di Claudio Bisio?

Claudio Bisio, chi è la moglie

Sandra Bonzi è nata a Bolzano il 29 settembre 1964, ma si è trasferita a Milano per studiare all’università. Diventata poi giornalista, ha lavorato per testate come La Repubblica, Mediaset, Sky e anche per Disney Channel. Una carriera lontana dal mondo dello spettacolo, poco sotto i riflettori, ma costellata di successi. Sandra è una grande appassionata di arte e di letteratura.

Come si sono conosciuti

Il primo incontro fra il comico e la sua futura moglie è avvenuto a Milano in un locale, nel 1992. A raccontarlo è stata la moglie durante un’intervista: “É successo tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha “raccolto” al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente”.

Matrimonio e figli

La coppia si è sposata il 23 agosto 2003, in Toscana, nel paese di Barberino Val D’Elsa, con una cerimonia molto riservata e aperta soltanto a pochissimi invitati. Successivamente la coppia ha avuto due figli: Alice nata nel 1996 e Federico nato nel 1998.

Libri della moglie di Claudio Bisio

La moglie di Claudio Bisio ha scritto alcuni libri come ‘Stress&TheCity’, mentre nel 2022 è uscito il romanzo: ‘Nove giorni e mezzo’. L’ultima fatica, invece, si intitola ‘Il mio nome è due di picche’.