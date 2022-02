Chi è Claudia Ferri, truccatrice che ha cambiato sesso

Claudia Ferri è una truccatrice famosa che, ospite alla trasmissione di Serena Bortone Oggi un altro giorno su Rai 1, racconterà la sua storia.

Chi è Claudia Ferri

Claudia Ferri, in origine Claudio, è nata in provincia di Frosinone (un piccolo paesino chiamato Sora). È conosciuta per essere la migliore amica di Anna Tatangelo ed è conosciuta per essere una delle truccatrici più attive verso i personaggi vips. Proprio Anna, in realtà, le dedicò una canzone a Sanremo 2008 che si intitolava Il mio amico.

Il cambio di sesso a 40 anni

Claudia Ferri è stata un maschio fino all’età di quarant’anni, età dopo la quale ha deciso di cambiare sesso. A Gay.it, in particolare, Claudia ha spiegato che fin da quando era molto giovane si sentiva una donna e che ha sempre cercato di immettersi in questo percorso di accettazione della sessualità. “La mia vita è iniziata a cambiare con l’arrivo della maggiore età – ha commentato – quando sono scappata da Sora e mi sono trasferita a Roma, da mia nonna.

I miei amici mi han sempre considerata come una ragazza e mai il contrario. Son sempre stata molto femminile nella mia vita e, per amor di battuta, le uniche cose che mi mancavano erano le gonne e i tacchi. I cambiamenti sono più duri per chi decide di cambiare e non per chi si deve limitare ad accettarli. A quarant’anni, quindi, è arrivato il cambiamento. “Oggi mi sento realizzata. Sono finalmente felice.

Per un periodo non riuscivo a mettere la giacca, non mi sentivo bene ogni qual volta che guardavo l’armadio e, a vedermi per quella che non ero, morivo dentro”.