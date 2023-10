Fedez come sta: torna in sala operatoria e parla il padre

Fedez come sta: da giovedì scorso il rapper è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano ed è tornato di nuovo in sala operatoria.

Fedez è tornato nuovamente in sala operatoria nelle scorse ore. Secondo quanto si è appreso è stata necessaria una nuova operazione chirurgica. Solo nei giorni scorsi il rapper aveva spiegato le cause del suo ricovero improvviso sui social.

Fedez come sta: torna in sala operatoria

Fedez è ancora ricoverato in ospedale e nella notta è tornato in sala operatoria a causa di un nuovo sanguinamento. Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, si è dovuto sottoporre nuovamente ad una gastroscopia urgente per tamponare e suturare il sanguinamento di un’altra ulcera.

Nei giorni scorsi, lo steso Fedez con una storia su Instagram aveva spiegato l’accaduto. “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti – si legge su una storia scritta su sfondo nero -. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna – continua il messaggio, che conferma le indiscrezioni secondo cui il cantante sarebbe stato portato in ospedale -. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, aggiunge il rapper.

Parla il padre

“Sta un po’ meglio, grazie”. Così il padre di Fedez, lasciando l’ospedale Fatebenefratelli di Milano ha rilasciato una battuta ai cronisti. In ospedale Fedez aveva fatto una gastroscopia e il medico aveva spiegato: “Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane”. Poi aveva sottolineato: “Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre (a marzo, ndr) è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi”.