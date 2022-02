Chi è Cesare Cremonini: fidanzata, figli, canzoni

Cesare Cremonini è un cantante bolognese ed ex frontman del gruppo Lollipop. Sarà ospite al Festival di Sanremo 2022

Cesare Cremonini è un cantante bolognese ha mosso i primi passi nell’universo della musica grazie al gruppo Lunapop. Sciolto il gruppo, ha iniziato una carriera da solista.

A Sanremo 2022 sarà uno degli ospiti della terza serata del Festival.

Chi è Cesare Cremonini

Cesare Cremonini è un cantante nato il 27 marzo 1980 nella città di Bologna. Cresciuto in una famiglia in cui la mamma era professoressa e il papà medico, manifesta fin da giovane una innata passione per la musica.

All’età di sei anni infatti prende le sue prime lezioni di pianoforte e all’età di quattordici anni inizia a scrivere testi. A 15 anni scrive Vorrei, il suo primo testo, per poi di lì a poco farsi conoscere dal 1999 come frontman del gruppo Lunapop. Nel 2002, però, il gruppo si scioglie e Cremonini intraprenderà da solo la carriera di cantante. Non ha figli.

Canzoni

Da solista, il cantante bolognese ha pubblicato diversi brani di successo.

Tra queste ricordiamo Una come te, Mondo, Dicono di me, E invece sei tu, Un giorno migliore, Ciao, L’altra metà.

Flirt

Cesare Cremonini è un cantante che ha avuto diversi flirt, alcuni più altri meno lunghi. Tra questi citiamo quello con Malika Ayane, anche lei solista, iniziato nel 2009 e terminato nel 2011 ma da quel che si sa sono rimasti in buoni rapporti. Si vocifera poi una seconda relazione con l’ex velina Ludovica Frasca.

Fidanzata

Attualmente Cesare Cremonini pare fidanzato con una ragazza di 19 anni più giovane di lei, Martina Maggiore. Si tratterebbe di una studentessa originaria di Rimini, ma su di lei si hanno pochissime informazioni. I due sono stati paparazzati insieme durante una vacanza in Sardegna nel 2019 e poi nel novembre 2021 nella bellissima Cortina.