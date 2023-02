Netflix, condivisione account: arriva il blocco. Ecco da quando succederà e come funzionerà

Netflix ha deciso cosa succederà e come si muoverà con il blocco degli account condivisi. orami è deciso e stanno arrivando anche i messaggi dell’azienda. Nelle prossime settimane entrerà in vigore la nuova disposizione di controllo.

Netflix, condivisione account: arriva il blocco

Netflix si muove ufficialmente per bloccare gli account condivisi. Nelle FAQ appare un messaggio inequivocabile: “Le persone che non vivono nella tua famiglia dovranno utilizzare il proprio account per guardare Netflix. Quando un dispositivo al di fuori del tuo nucleo familiare accede a un account o viene utilizzato in modo persistente, potremmo chiederti di verificare tale dispositivo prima che possa essere utilizzato per guardare Netflix o cambiare il tuo nucleo familiare Netflix”.

Ecco da quando succederà e come funzionerà

Il blocco della condivisione degli account arriverà dal mese di marzo. Netflix per rivelare se l’account è collegato alla rete di internet principale controllerà indirizzi IP, l’ID del device e attività dell’account. Inoltre, ci sarà anche la verifica del dispositivo con diversi passaggi:

Netflix invia un link all’indirizzo e-mail o al numero di telefono associato al proprietario dell’account principale. Il collegamento apre una pagina con un codice di verifica a 4 cifre. Il codice deve essere inserito sul dispositivo che lo ha richiesto entro 15 minuti. Se il codice è scaduto, dovrai richiedere un nuovo codice di verifica dal dispositivo. Una volta riuscito, quel dispositivo può essere utilizzato per guardare Netflix.

Mentre sei il proprietario dell’account è in viaggio, ecco cosa risponde l’azienda della piattaforma streaming: “Se sei il proprietario principale dell’account o vivi nella stessa abitazione dell’utente principale, non dovresti aver bisogno di verificare il tuo dispositivo per guardare Netflix. – Se sei lontano dalla famigliaper un lungo periodo di tempo, ti potrebbe essere chiesto occasionalmente di verificare il tuo dispositivo. – viene specificato nelle FAQ – Ti chiediamo di verificare per assicurarti che il dispositivo che utilizza l’account sia autorizzato a farlo”.

LEGGI ANCHE: Netflix, le novità di Febbraio 2023: tutti i film e le serie in arrivo