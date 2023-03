ClioMakeUp in lacrime: “Il web è diventato un luogo orribile”

Famosa per i suoi prodotti cosmetici, ClioMakeup si è mostrata fragile e in lacrime su Instagram, definendo il web un posto orribile, fatto di cattiveria e rabbia a volte repressa. Su internet dal 2008, grazie a tanta gavetta, l’imprenditrice veneta è diventata popolare nel mondo beauty, contando circa 200 milioni di views sui video di YouTube.

Nelle ultime ore ha, però, mostrato il suo lato più sincero.

In lacrime, ClioMakeUp si sfoga sui social

Clio Zammatteo – conosciuta con lo speudonimo di ClioMakeUp – ha cominciato a comparire su internet dal 2008, diventando una vera e propria guida nell’ambito beauty e dopo circa dieci anni, nel 2018, ha avuto l’occasione di lanciare il suo marchio. Sempre più conosciuta e seguita, conta all’incirca 600.000 follower su Instagram, stesso luogo (virtuale) in cui si è sfogata in lacrime.

L’imprenditrice classe ’82 ha esordito così, in maniera sincera:

“Non voglio essere la più figa, la più ricca, la meglio vestita. Non me ne frega niente”.

Clio vorrebbe essere semplicemente se stessa, una donna con i piedi per terra e una mamma – e moglie – premurosa, con il marito e le due figlie. Ma adesso per vivere sui social bisogna cattivi, subdoli e scorretti. Un mondo che alla 40enne veneta non piace.

A dirlo lei stessa attraverso il suo sfogo viscerale:

“Ho cominciato facendo anche recensioni negative e questo era quello che vi piaceva di più: potevo farlo perché le mie parole non venivano manipolate, non c’erano giornalisti e influencer pronti a prendere le mie parole e usarle per attaccarmi. Ora ho paura di dire la mia, qualsiasi cosa io dica viene usata per creare hype e fare click. Oggi si ha paura di dire la verità: io quando un prodotto non mi piace non ne parlo, invece vedo tanti che pur di fare views sono disposte a tutto, fanno buone recensioni e poi voltate le spalle ne parlano malissimo. Non posso più essere la Clio di prima perché il mondo del beauty sul web è diventato un mondo che mi fa paura”.

Un’amara confessione che mette in mostra il lato negativo della “popolarità” sui social. ClioMakeUp ha poi concluso il suo discorso:

“Mi rendo conto che per tanti di voi sono una delusione, perché ho cambiato il mio modo di essere per omologarmi a questo mercato. Vorrei tornare a trovare il mio modo di parlare senza avere paura delle conseguenze, voglio portare bellezza in modo delicato, andare avanti per piccoli passi. La vita è una merda“.

L’imprenditrice – e influencer – vorrebbe quasi tornare indietro e resettare quanto fatto, pur di sentirsi di nuovo se stessa. Parole forti e sincere che non lasciando indifferenti gli utenti.