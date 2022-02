Chi è Carmelo Patti, direttore d’orchestra di Sanremo

Carmelo Patti è un arrangiatore e direttore d’orchestra che è stato protagonista anche del Festival di Sanremo 2022.

Chi è Carmelo Patti

Carmelo Piatti, arrangiatore e direttore d’orchestra italiano, è nato a Milano e ha frequentato il conservatorio Giuseppe Verdi. Classe 1985, si dedica allo studio della composizione musicale per poi interessarsi alla musica elettronica nel 2005. A seguito di un approfondimento musicale riguardo lo studio del violino, consegue anche il diploma accademico di secondo livello in Jazz al conservatorio di Milano anche seguito di studi dopo un trasferimento in Francia.

Per un periodo si è trasferito anche in Olanda dove ha ottenuto il Diploma di II livello in Composizione. Nel 2019 ha iniziato a collaborare con il Festival di Sanremo, tanto che a Sanremo 2022 lo si è visto dirigere diversi brani di cantanti. Come arrangiatore ha realizzato diverse colonne sonore per serie tv Netflix e ha lavorato anche per alcuni spot pubblicitari.

Sanremo 2022

Al Festival di Sanremo 2022 il “maestro Carmelo Patti” ha diretto moltissimi brani, tra cui anche quello di Mahmood e Blanco vincitore del Festival di Sanremo 2022. Questo perchè, grazie ai suoi studi, è in grado di spaziare dalla musica classica al pop fino al al jazz. Altri brani che ha diretto sono quello di Sangiovanni, Aka 7even, La Rappresentante di lista e la cover di Emma e Francesca Michielin.

Vita privata

Il compositore Carmelo Patti attualmente continua a vivere a Milano, la sua città natale, e collabora con importanti case discografiche.

Se sia fidanzato oppure no è molto difficile da dire e la sua pagina Instagram non dà indizi in questo senso.