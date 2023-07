Giovanni Allevi torna a parlare sui social della sua malattia e delle sue condizioni di salute. Il compositore, che sta combattendo la sua battaglia contro il mieloma multiplo, è tornato a parlare sui social del dolore della malattia.

Già qualche settimana fa Allevi era tornato ad aggiornare sui social i suoi i fan sulla sua malattia, un mieloma multiplo che gli è stato diagnosticato a giugno 2022.

Giovanni Allevi e il dolore: “Lo supero con la meditazione”

Il famoso pianista Giovanni Allevi, il 6 luglio 2023, torna a parlare della sua malattia e del modo di sopportare il dolore. E lo fa postando sui social una foto mentre è sdraiato sul letto di ospedale. “Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni».

Giovanni Allevi sulla malattia: “Mi tremano le mani per i farmaci”

Allevi, anche nel marzo 2023, era tornato a parlare della malattia gli abbia tolto le capacità di suonare, Allevi continua a combattere e a lasciarsi ispirare dalla musica. Il musicista ha postato il video di una sua esibizione in teatro scrivendo anche un messaggio: “Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo. Una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso e io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle e incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare. Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso”.

A breve il compleanno

Giovanni Allevi compirà 54 anni il prossimo 9 aprile, in cura per un mieloma. “Non ho mai amato la vita come in questo momento! Un abbraccio dal vostro Giovanni”, ha concluso.