Chi è Olena Kurkina, musicista di Kiev a Roma

Chi è Olena Kurkina: una musicista di origini ucraine che poi si è trasferita in Italia, continuando la sua carriera professionale.

Chi è Olena Kurkina: una musicista di origini ucraine, ha studiato e iniziato la sua carriera a Kiev per poi trasferirsi in Italia e intraprendere diverse strade nel mondo musicale.

Chi è Olena Kurkina

Olena Kurkina è nata e cresciuta Kiev. Poi si è trasferita in Italia dove ha proseguito la sua carriera professionale. Ha iniziato lo studio della ‘domra’ (corrispettivo etnico del mandolino italiano) da giovanissima, diplomandosi nel 2003 all’Accademia Musicale Nazionale Ucraina a Kiev.

Ha cominciato l’attività didattica presso la scuola di musica a Kiev.

Nella sua carriera professionale da musicista, ha ricevuto diversi riconoscimenti sia in patria sia in Italia, avendo partecipato a diversi concorsi e manifestazioni musicali.

Musicista di Kiev a Roma

Trasferitosi a Roma, oggi collabora come solista presso il Circolo Mandolinistico Costantino Bertucci l’orchestra “Associazione Mandolinistica Romana”; fa parte del quartetto a pizzico “Marco Polo”, con il quale ha inciso il cd intitolato “FiorDiFavola”; del duo domra e pianoforte “Meridiano”; dell’ensemble femminile “Plektra”, con le quali ha partecipato ad esibizioni nazionali ed internazionali; del quartetto di musica antica “Incanto barocco”.

Oltre la carriera di musicista, svolge attività didattica presso la scuola “Progetto Suono” dell’Associazione Culturale Pegaso. Durante la sua carriera in Italia, ha avuto la possibilità di suonare sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2021. In questa circostanza, ha accompagnato il cantante in gara Ermal Meta durante la serata dedicata alle cover.