Maltempo, temporali e grandine in arrivo: quando e dove. Danni in Lombardia

Maltempo, arrivano temporali e grandine in molte zone dell’Italia. Dunque, finisce così il caldo anomalo di settembre per lasciare spazio a un calo delle temperature e precipitazioni abbondanti. Intanto, in Lombardia si fa già la conta dei danni delle prime piogge.

Maltempo, temporali e grandine in arrivo: quando e dove

Il maltempo in combe sull’Italia e nelle prossime ore saranno protagonisti i temporali e la grandine. I primi rovesci importanti sono attesi nella giornata di giovedì 21 settembre al Nord e sulle regioni del Centro, specie i settori tirrenici. Tra venerdì 22 e sabato 23 settembre temporali e nubifragi arriveranno al Sud specie sui settori del versante tirrenico. Dunque, il caldo lascerà spazio non solo a un calo delle temperature ma anche forti piogge da Nord a Sud. Su molte zone del Nord la pioggia potrà cadere anche abbondante, con picchi fino a 100 mm. Attese anche improvvise e forti raffiche di vento, intensi rovesci e locali episodi di grandine.

Danni in Lombardia

Intanto, al Nord con i primi fenomeni del mese di settembre si fa la conta dei danni in particolare in Lombardia. A Varese i sottopassaggi si sono allagati in città e in provincia e in alcune strade si sono sollevati i tombini. Nel Comasco un terribile nubifragio si è abbattuto riempiendo le strade di acqua e detriti. Tante le segnalazioni e le chiamate ai Vigili del Fuoco nella Brianza e in tante province.

Nel mirino del maltempo anche la città di Milano. “Diversi micro allagamenti in città e alcuni alberi caduti. Le squadre di Protezione civile, Vigili del Fuoco e AVR con Polizia Locale sono in azione”, comunica l’assessore Marco Granelli. “Il Seveso sta salendo velocemente, e stiamo mandando le squadre per essere pronti ad intervenire in caso di esondazione. È l’acqua della pioggia appena a nord di Milano e più tardi si potrebbe caricare quella proveniente da nord, infatti a Seveso il livello è già oltre un metro. Anche il Lambro in forte salita”, ha aggiunto Granelli.