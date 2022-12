Provincia di Taranto, incendio in un capannone di articoli casalinghi

Un incendio si è sviluppato in un capannone di articoli casalinghi in provincia di Taranto. Si indaga sulle cause

Un incendio si è sviluppato in un capannone di articoli casalinghi in provincia di Taranto. L’incendio ha subito destato spavento e preoccupazione e le forze dell’ordine sono subito corse.

Provincia di Taranto, incendio in un capannone

Non si conoscono ancora le cause del rogo che ha avvolto completamente la struttura, ma certo è che sul posto sono giunte in maniera molto celere anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Per riuscire a domare l’incendio sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per cercare di ridurre i danni delle fiamme, dalle quali si è sprigionato un fumo denso e nero visibile anche da diversi chilometri di distanza. L’incendio, in particolare, si è sviluppato in un capannone di articoli casalinghi ‘Cina green’ che si trova, in linea di massima, sulla strada fra Taranto e San Giorgio Jonico.

Si indaga sulle cause

Per quanto invece riguarda le cause dell’incendio, ancora non si conoscono. Sul posto le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quando è accaduto, cercando di capire in primo luogo come si sono svolti i fatti.

Non si hanno ancora notizie precise in merito a possibili feriti.

