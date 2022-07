Chi è Carl Brave, tutto sul rapper romano: vita privata, carriera, Noemi

Chi è Carl Brave? Tutto sulla vita privata e carriera del rapper, autore di tante hit in collaborazione con Fabri Fibra, Elisa e Noemi.

Chi è Carl Brave, rapper romano in cima alle classifiche in duetto con Noemi. Dopo aver conquistato l’Italia lo scorso anno con Makumba, il duo lancia un nuovo singolo nell’estate 2022, Hula-Hoop. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera e sulla vita privata del rapper.

Chi è Carl Brave, carriera e vita privata del rapper romano

Nato a Roma il 25 settembre 1989, Carl Brave, all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio, è un rapper 32enne arrivato alla notorietà grazie a Youtube.

Appassionato di rap fin dall’adolescenza, pubblica il suo primo mixtape nel 2012 con il collettivo Molto Peggio Crew, Sempre peggio vol. 1. È in questo gruppo che conosce Franco126, artista hip-hop con il quale Carl Brave mette in piedi il suo primo progetto solista. I rapper romani, ormai un duo, cominciano pubblicare i loro brani su Youtube, riscuotendo un ottimo successo sul web. Nel 2017 fanno il loro debutto con l’album Polaroid, un particolare progetto discografico che vede ogni loro brano accompagnato da una foto polaroid.

Grazie soprattutto ai singoli Sempre in due e Barceloneta, il disco si rivela un successo commerciale.

Nel 2018 Carl Brave chiude la sua collaborazione con Franco126 e comincia a concentrarsi sulla sua carriera da solista. Il suo primo singolo è Fotografia, estratto dal suo album Notti Brave e cantato insieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin. È un vero e proprio trionfo: raccoglie oltre 80 milioni di visualizzazioni su Youtube e ottiene un doppio disco di platino.

Negli anni successivi continua a collaborare con artisti di grande spessore, come Max Gazzè ed Elisa. Nel 2021 incide, insieme a Noemi, il brano Macumba, che diventa una delle hit più amate dell’estate. Un anno i due ci riprovano, e cantano insieme Hula-Hoop.

Vita privata: Carl Brave e Noemi stanno insieme?

La grande alchimia musicale tra Carl Brave e Noemi ha spinto molti fan a speculare su quanto siano vicini nella vita privata. Non sono pochi gli ammiratori del duo ad essere convinti che i cantanti possano essere una vera e propria coppia. Qual è la verità? Stanno insieme? A quanto sembra, quello tra Carl Brave e Noemi è un rapporto strettamente professionale. I due sono molto amici e amano scrivere musica insieme, ma sono entrambi impegnati sentimentalmente.

Il rapper romano è fidanzato con Eleonora Trezza, una ragazza molto discreta e riservata che vive ben lontano dal mondo dello spettacolo.