Carl Brave e Noemi stanno insieme? Chi è la vera fidanzata del rapper

Carl Brave e Noemi stanno insieme o no? Scopriamo chi è la vera fidanzata del celebre rapper romano: "Non viviamo ancora insieme, è presto".

Carl Brave e Noemi stanno insieme? Ecco chi è la vera fidanzata del rapper romano. Nonostante le tante voci di corridoio, entrambi gli artisti sono impegnati nelle rispettive relazioni. Scopriamo chi è esattamente la dolce metà dell’artista hip-hop.

Carl Brave e Noemi stanno insieme?

Per due estati di fila, Carl Brave e Noemi hanno animato le estati italiane con hit di grande successo, Makumba e Hula-Hoop. La grande alchimia musicale tra i due ha spinto molti fan a speculare su quanto siano vicini nella vita privata.

Non sono pochi gli ammiratori ad essere convinti che i cantanti possano essere una vera e propria coppia. Qual è la verità? Stanno insieme? A quanto sembra, quello tra Carl Brave e Noemi è un rapporto strettamente professionale. I due sono molto amici e amano scrivere musica insieme, ma sono entrambi impegnati sentimentalmente. Noemi è infatti già sposata, suo marito è Gabriele Greco, bassista della sua band e insegnante di musica. Con chi sta invece Carl Brave?

Chi è Eleonora Trezza, la vera fidanzata di Carl Brave

Il rapper romano è fidanzato con Eleonora Trezza, una ragazza molto discreta che vive ben lontano dal mondo dello spettacolo. La coppia non ama mettere la propria vita privata sotto i riflettori, per cui tendono ad essere molto riservati. Carl Brave ha parlato della relazione a Vanity Fair, ammettendo che non hanno ancora intenzione di cominciare a convivere: “Non viviamo insieme perché è presto: è un passo troppo importante”.

Nata nel 1998 a Sora, in provincia di Frosinone, Eleonora Trezza ha una laurea in Scienze Politiche, conseguita all’Università La Sapienza di Roma.

Ha un profilo Instagram con oltre 13mila follower dove occasionalmente pubblica qualche foto con il fidanzato. In un’intervista ha tuttavia ammesso di non amare particolarmente i social: “Nel 2017 ho perso la voglia di comunicare alcuni aspetti della mia vita privata. Detesto le robe di coppia: mi sono resa conto che bisogna stare attenti, perché ciò che metti sui social resta per sempre“. Negli ultimi anni ha avuto qualche piccola esperienza come attrice.

Ha recitato in un ruolo minore nella commedia del 2020 È per il tuo bene. Nel 2022 recita invece nel cortometraggio di Mattia Trezza Tra le 7 e le 8.