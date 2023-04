Maria Teresa Selo, chi era l’ex moglie di Massimo Boldi: causa morte, figli, vita privata

Chi era l’ex moglie di Massimo Boldi, tutto su Maria Teresa Selo. Scomparsa nel 2004, rimase al fianco dell’amato attore comico per oltre trent’anni. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Maria Teresa Selo, chi era l’ex moglie di Massimo Boldi: vita privata, figlie

Nel corso della sua vita, l’amatissimo attore comico Massimo Boldi ha avuto un unico, grande amore: Maria Teresa Selo, detta Marisa, sua prima e ultima moglie. Nata a Napoli nel 1957, cresce al Nord, in Lombardia, insieme alla sua famiglia. Massimo e Maria Teresa si conoscono negli anni Settanta, nella latteria gestita dai genitori del comico nel periodo dell’austerity. Un’attività nata per caso, per necessità, che portò al fortuito incontro della coppia.

“Io facevo ancora il batterista e suonavo al Derby a Milano.” -spiega Boldi a BellaMà- “Purtroppo chiuse, potevi lavorare al massimo fino a mezzanotte e al Derby si lavorava da mezzanotte in poi. Mi sono trovato senza lavoro. Per caso mi scappò l’occhio in una vetrina dove c’era vendesi, affittasi e c’era l’annuncio di una latteria data in gestione. La prendemmo in gestione io, mia mamma e i miei fratelli e così abbiamo iniziato a cucinare quello che si mangiava a casa nostra e a venderlo, facevamo pagare poco e si mangiava bene”.

Marisa era una delle clienti della latteria: “Facevamo i panini, la gente li veniva a prendere. Marisa era giovanissima, aveva sedici anni. Dicevo: ‘A quella ragazza lì il panino fatelo un po’ più alto…'”. In un’intervista a Oggi è un altro giorno, nel salotto di Sara Bortone, Boldi racconta di essere rimasto molto colpito da lei: “Lei mi folgorò con la sua semplicità, era una ragazza carina… A poco a poco ho iniziato a chiederle il numero di telefono, ma fu lei a invitarmi al cinema”. I due da allora non si sono più lasciati: si sposano nel 1973 e hanno ben tre figlie insieme: Micaela, nata nel 1974, Manuela, nata nel 1981, e Marta, nel 1990.

La causa della morte, il dolore di Boldi: “Sento ancora la sua presenza”

Purtroppo la storia d’amore tra Massimo Boldi e Maria Teresa Selo non ha un lieto fine. Nel 1994 a Marisa viene diagnosticato un tumore al seno che, dopo una lunga lotta, sembra recedere. Nove anni dopo, purtroppo, arriva la ricaduta, con la scoperta di un nuovo tumore, stavolta al fegato. Questa volta non c’è nulla da fare: Marisa muore il 28 aprile 2004, all’età di soli 47 anni. Una perdita dolorosissima per Massimo Boldi che, ancora oggi, non riesce a dimenticarla. In una recente intervista il comico ha affermato di sentire ancora la sua “presenza”: “Ancora oggi c’è una lampada nella mia casa, che stranamente ogni tanto al mattino verso le cinque e mezzo comincia ad accendersi con una luce flebile, poi si spegne e si riaccende. Io sento la presenza di mia moglie“. Dopo la scomparsa di Marisa il comico ha avuto diverse storie, tra cui una con la cantautrice Irene Fornaciari, ma non si è mai più risposato.