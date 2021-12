Chi è Arianna Ciampoli, conduttrice del Telethon per 14 anni consecutivi

Chi è Arianna Ciampoli? La conduttrice classe 1971 vanta una lunga carriera nel mondo dello spettacolo tra radio, Rai e Tv2000. Si è spesso e volentieri fatta volto di iniziative solidali e impegni sociali. Da ben 14 anni è una delle conduttrici della maratona benefica Telethon.

Chi è Arianna Ciampoli, conduttrice del Telethon da 14 anni consecutivi

Arianna Ciampoli ha 50 anni ed è nata a Pescara, il 6 Maggio 1971. Comincia a lavorare in televisione e in radio a metà degli anni ’80, per emittenti locali nella sua città natale. Nel 1992 si trasferisce a Roma e inizia a lavorare per Telemontecarlo, collaborando al talk show TV Donna. Continua poi a lavorare per la rete monegasca curando programmi e spazi dedicati ai bambini, lavoro grazie al quale, nel 1994, riesce a passare alla Rai e ottiene la conduzione dello La Banda dello Zecchino.

Negli anni ’90 conduce per la Rai diversi eventi e trasmissioni per ragazzi. Tra questi si ricordano l’edizione natalizia dello Zecchino d’Oro 1995, Buon Natale a tutto il mondo, Glu Glu e Solletico. Arianna Ciampoli ha presentato anche molti programmi ed eventi di ispirazione religiosa e cattolica, come A sua immagine, che conduce dal 1997 al 1999.

Dopo una breve parentesi a La7, la conduttrice torna alla Rai, collaborando a La Vita in Diretta, a cui partecipa prima come inviata e poi come conduttrice, Lotteria Italia e Ballando con le stelle. Dal 2014 comincia a lavorare a diverse trasmissioni di Tv2000, tra cui La Canzone siamo noi, Revolution e il talk show a suo nome Ci vediamo da Arianna. Dal 2019 conduce Questa è la vita!, trasmissione in prima serata su Tv2000, affiancata da Michele La Ginestra.

L’impegno in trasmissioni solidali: 14 anni di Telethon

Arianna Ciampoli è spesso un volto importante di trasmissioni e iniziative televisive di beneficenza. Da ben 14 anni consecutivi partecipa e conduce la manifestazione benefica Telethon. Dopo una prima partecipazione da inviata nel 2002, dal 2008 è una presenza costante sul palco della maratona televisiva, sempre in prima linea per la raccolta fondi per la ricerca scientifica su malattie genetiche e rare. Nel 2021, è affiancata da Benedetta Rinaldi, Tiberio Timperi e Paolo Belli. Dal 2019, è la conduttrice, su Rai 2, di Women for Women against violence – Premio Camomilla, evento organizzato dall’Associazione Consorzio Umanitas per contrastare la violenza di genere e il tumore al seno.

Vita privata: marito, figlia, ex compagno

Arianna Ciampoli è sposata dal 2014 con Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri di ben undici anni più giovane. I due sono innamoratissimi. Il sindaco ha chiesto la mano dell’amata con un gesto d’altri tempi: una serenata sotto il suo balcone. La conduttrice ha anche una figlia, Arianna, nata nel 2005 dalla relazione con un precedente compagno, Andrea. Quest’ultimo ha altri due figli.