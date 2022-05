Perché stasera non c’è Don Matteo 13? Quando ritorna?

Perché stasera non c'è Don Matteo 13? L'appuntamento settimanale con il Don Massimo di Raoul Bova salta: come mai? Quando ritorna?

Perché stasera non c’è Don Matteo 13? Salta l’appuntamento settimanale con il Don Massimo di Raoul Bova. Stasera, 12 maggio 2022, l’amata fiction della Rai non andrà in onda. Come mai? Quando ritorna?

Perché stasera non c’è Don Matteo 13: cosa è successo?

Brutte notizie per gli appassionati di Don Matteo 13. La nuova puntata della fiction più amata della Rai non andrà in onda questa sera, giovedì 12 maggio 2022.

Nonostante i grandi consensi ottenuti dalla nuova stagione e dal nuovo protagonista Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, l’emittente ha dovuto cambiare la programmazione per cause di forza maggiore. La sera del 12, infatti andrà in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Verranno svelate le ultime dieci delegazioni nazionali che si guadagneranno un posto nella finalissima del 14 maggio. Per questo motivo, solo per questa settimana, Don Matteo 13 si prenderà una pausa.

Quando ritorna Don Matteo 13? La doppia serata speciale

I fan della fiction, tuttavia, non avranno tempo di borbottare. La Rai si farà perdonare la prossima settimana, con un doppio appuntamento speciale con Don Matteo 13. La settima e ottava puntata andranno in onda in due serate, la prima martedì 17 maggio, la seconda al consueto appuntamento di giovedì, il 19 maggio.