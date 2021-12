Chi è Benedetta Rinaldi, conduttrice di Elisir: matrimonio, marito, figli

Chi è Benedetta Rinaldi? La giornalista romana è un amato volto televisivo e ha presentato molti programmi Rai. Dal 2020 conduce Elisir, programma d’informazione dedicato a salute e benessere, insieme a Michele Mirabella. Tutto sulla vita e sulla carriera di Benedetta Rinaldi: chi è suo marito? Ha figli? Quando è stato il suo matrimonio?

Chi è Benedetta Rinaldi, vita e carriera: dalla radio cattolica alla TV

Benedetta Rinaldi ha 40 anni ed è nata a Roma il 14 Agosto 1981. Si laurea in Scienze Politiche alla Libera Università Maria Santissima Assunta, ateneo romano di forte ispirazione cattolica. Entra nel mondo del giornalismo partendo dalla radio: inizia a lavorare come conduttrice per Radio Meridiano 12, emittente radiofonica dei sacerdoti salesiani. Nel 2001 lavora in Radio Vaticana, come conduttrice di Stop! Precedenza a chi pensa. Muove i suoi primi passi in Rai partendo proprio dalla radio, collaborando con Rai Radio 2.

In questo periodo si iscrive all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come pubblicista. Fa poi il suo debutto in televisione e in Rai in A sua immagine, programma di approfondimento religioso su Rai 1. Nella trasmissione svolge principalmente il ruolo di inviata. Conduce anche un paio di puntate nel 2008, sostituendo Andrea Sarrubi. Negli anni successivi Benedetta Rinaldi si afferma come conduttrice, presentando molte trasmissioni Rai tra cui Gap – Generazioni alla prova, Italia chiama Italia e Unomattina, trasmissione alla quale lavora per diversi anni prima di una brusca separazione nel 2019.

Nel 2020 viene scelta per affiancare Michele Mirabella alla conduzione di Elisir, programma d’informazione e approfondimento dedicato alla salute e al benessere, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3.

Vita Privata: social, marito e figli

Benedetta Rinaldi è molto riservata e non è solita condividere sui social troppi dettagli sulla sua vita privata. Ha un profilo Twitter che usa solo per lavoro, e un profilo Instagram che non è solita usare molto. Benedetta Rinaldi è sposata con Emanuele Del Tosto, imprenditore romano con il quale è stata fidanzata per tre anni, prima del loro matrimonio nel 2014. La coppia ha avuto insieme due figli. Il primo, Edoardo, è nato nel 2015. Nel 2020 è nata la sua sorellina, Elisabetta.

Benedetta Rinaldi casta fino al matrimonio: “È stata una scelta, ne vado orgogliosa”

Emanuele Del Tosto è stato il primo e unico uomo di Benedetta Rinaldi. In un’intervista al settimanale DiPiù, infatti, la giornalista ha raccontato di essere rimasta casta fino al matrimonio. La conduttrice ne ha parlato anche in televisione nel 2019, ospite a Storie Italiane: “Ne vado orgogliosa! Mio marito Emanuele è stato il primo uomo per me, non mi vergogno a dirlo. La mia è stata una scelta. Non giudico chi fa scelte diverse. E’ stata una questione di educazione e formazione. So, però, che può sembrare una scelta anacronistica la mia, per i tempi che corrono”.