Chi è Antonio Giuliani: età, esordi, carriera, serie tv

Antonio Giuliani è un comico e un attore italiano di origini abruzzesi.

Chi è Antonio Giuliani: esordi e carriera

Antonio Giuliani è un attore romano nato l’11 gennaio 1967. Cresciuto nel quartiere di Primavalle, ha origini abruzzesi e un passato da muratore. Nel 1991 sbarca in televisione con lo Spettacolo Stasera mi butto per poi sbarcare nella trasmissione Ci siamo!?! (Rai 2) e nel 1997 vince la puntata di Gran Caffè su Canale 5.

Dal 1996 si è esibito in numerosi locali romani e ottiene la popolarità anche grazie al Seven Show. Tra il 2000 e 2001 partecipa al programma La sai l’ultima? e nel 2006 ed entra nel cast della serie L’onore e il rispetto diretta da Salvatore Samperi. Nel 2007 ha debuttato come regista nello spettacolo teatraleIl rosso e il nero con Gabriel Garko e nel 2010 recita in una piccola parte della serie tv Caterina e le sue figlie 3.

Nel 2021 doppia Brick nel personaggio A tutto reality su K2. Nel 2015 doppia il personaggio di Frank nella serie F Is for family prodotta da Netflix.

Vita privata