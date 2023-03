Milano, muore in monopattino travolto da auto: arrestato il conducente

Una giornata molto impegnativa per diverse città italiane, dalla capitale ai tanti capoluoghi. A Milano muore un 33enne in monopattino, travolto da un’auto poi datasi alla fuga. Il conducente è stato catturato e arrestato. Già fermato per un episodio analogo, era senza patente.

Uomo in monopattino travolto da un’auto, succede a Milano

Questo soleggiato Venerdì di Marzo si spegne a causa di diversi avvenimenti accaduto nel nostro territorio, come quello che si colloca nel capoluogo lombardo. A Milano infatti si registra il decesso di un 33enne che, alla guida del suo monopattino, è stato travolto da un’automobile. Sul luogo – in via Beldiletto angolo Famagosta – è rimasta una ragazza che voleva addossarsi la colpa, così da “scagionare” il vero colpevole, un uomo già conosciuto alle forze dell’ordine e privo di patente.

L’impatto è stato molto forte, tanto che la vittima (un ragazzo dell’Ecuador) ha fatto un balzo di qualche metro. L’ambulanza lo ha trasportato al Policlinico in codice rosso, ma le condizioni non sono migliorate, causandogli la morte nelle ore successive. Le forze dell’ordine si sono così adoperate per chiarire le dinamiche e perlustrare la zona. A prendersi la responsabilità dell’accaduto è stata una 25enne che era lì sul posto. La ragazza – che successivamente è risultata positiva a droga e alcol – aveva ammesso di essere la conducente del veicolo che aveva travolto il giovane sul monopattino elettrico.

Successivamente è stata scoperta la verità. Il conducente è un ragazzo di 25 anni, già conosciuto alla polizia per altri reati e arrestato nelle ore seguenti per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il 25enne infatti, dopo l’urto, ha deciso di andare via senza chiamare aiuto e dare soccorso alla vittima.

In passato era stato già protagonista di un evento simile, proprio legata ad una mancata assistenza stradale. Questo aveva portato al ritiro della patente. Il ragazzo non era dunque nemmeno abilitato alla guida.

