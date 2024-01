Nicole Rossi, chi è la protagonista di Skam Italia 6: vita privata, carriera, età

Chi è Nicole Rossi, attrice protagonista di Skam Italia 6. Giovanissima interprete ed influencer, ha un passato in reality show come Il Collegio e Pechino Express. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Nicole Rossi, attrice protagonista di Skam Italia 6: vita privata e carriera

Nata a Roma il 30 marzo del 2000, Nicole Rossi ha 23 anni ed è una giovane influencer e attrice, protagonista della sesta stagione di Skam Italia nel ruolo di Asia, personaggio che aveva già interpretato in Skam Italia 5. Prima di trovare il successo sul web, Nicole si è fatta conoscere sul piccolo schermo partecipando a diversi programmi televisivi. Ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 2019, partecipando alla terza edizione de Il Collegio. Nello stesso anno prende parte all’ottava edizione dell’avventuroso reality show Pechino Express, formando la coppia de Le Collegiali insieme all’influencer Jennifer Poni e ottenendo la vittoria finale.

Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro Isolament(e)o – Il diario che non ho mai scritto, in cui parla della sua infanzia, delle esperienze che l’hanno forgiata e della sua lotta contro gli attacchi di panico: “Quella rabbia che per anni mi aveva incendiato l’anima, ora avevo imparato a usarla per riscaldare la mia vita. Mi sentivo, dopo tanti anni da LOSER, una LOVER completa”. Due anni dopo fa il suo esordio nel mondo della narrativa con il romanzo Arya.

Vita privata e social network

Nicole Rossi ha una relazione importante con il giovane regista Riccardo Paolino, con il quale appare spesso in scatti pubblicati sui social. I due stanno insieme da molti anni: si conoscono, infatti dai tempi della partecipazione di Nicole a Il Collegio. L’attrice ha un vasto seguito su Instagram, dove ha ben 459mila follower, e su TikTok, dove ne ha invece 548mila.