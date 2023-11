Chi è Giovanni Cricca, dal “pollo fritto” a cantante di Amici ’22

Giovanni Cricca è stato uno dei concorrenti al reality di Maria De Filippi ad Amici ’22. Ecco cosa sappiamo di lui e della sua carriera musicale.

Chi è Giovanni Cricca

Il cantante Giovanni Cricca è nato a Riccione da genitori che lavorano come operatori umanitari. Ha due sorelle e quando aveva cinque anni era andato a Sidney, in Australia, con tutta la famiglia. Qui aveva iniziato ad affinare le sue doti canore nel coro giovanile della città, il Sydney Children’s Choir.

Tornato in Italia quando aveva otto anni, ha iniziato ad esibirsi e suonare negli anni successivi il piano e alla chitarra. Si è diplomato al liceo linguistico e nel suo curriculum ha all’attivo tantissimi lavori: cameriere, elettricista, bagnino e, in ultimo, ha preparato “pollo fritto, granite e focacce nei chioschi” dell’Aquafan di Riccione la scorsa estate.

Carriera

Giovanni Cricca, classe 2003, è stato più volte oggetto di importanti riconoscimenti musicali: nel 2021, infatti, ha partecipato alle selezioni di Area Sanremo arrivando tra i 53 finalisti, ma non ha ottenuto il pass per il Festival. Nel 2022 ha partecipato al Deejay Onstage.

Il suo primo singolo è San Lorenzo, registrato con i produttori Max Corona, Francesco Picciano e Cristian Bonato.

Fidanzata

Cricca è fidanzato con Isobel Kinnear, ex ballerina di Amici. L’indizio definitivo del loro riavvicinamento è arrivato sui social media dove sia lui che Isobel hanno condiviso una serie di fotografie che testimonia il loro rinnovato amore. In queste immagini, i due ex concorrenti appaiono compiaciuti e felici.