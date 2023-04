Trieste, molestie di un educatore a studentesse di 13 anni: sospeso

Il mese di Aprile, come quelli precedenti, racconta purtroppo uno spiacevole fatto di cronaca. A Trieste un educatore è stato sospeso a causa di alcune molestie a delle studentesse di circa 13 anni.

Scoperto grazie alle parole di due studentesse e di due insegnanti.

Sospeso educatore dopo molestie su studentesse, a Trieste

È successo nella città di Trieste, il fatto di oggi ha come protagonista un educatore, un uomo di 40 anni che ha molestato delle studentesse minorenni, di circa 13 anni, frequentanti una scuola media. Successivamente è stato sospeso dal gip del tribunale della città triestina.

L’uomo, che tra l’altro ha il compito di prestare servizio socio-assistenziale in una scuola del capoluogo di Trieste, avrà il divieto di avvicinarsi a quattro 13enni, vittime di molestie da parte sua. Durante l’interrogatorio di garanzia lo stesso 40enne ha rilasciato ammissioni significative, questo è quanto dichiarato dalla Procura attraverso una nota.

Le indagini hanno avuto inizio grazie alle dichiarazioni di alcune studentesse che si sono confidate con delle insegnanti. Dopodiché le professoresse non hanno esitato a raccontare la vicenda alle forze dell’ordine. Gli episodi, secondo quanto ricostruito tra ammissioni e parole delle persone coinvolte, avrebbero avuto luogo in un istitutuo secondario di primo grado. A curare le indagini, oltre alla polizia, anche il personale del nucleo anti-violenza, stalking e abusi e in più il nucleo della polizia giudiziaria.

Le forze messe in campo si sono impegnate affinché si potesse conoscere la verità, confermando le tesi delle vittime e delle insegnanti, che hanno fatto da portavoce alle studentesse minorenni. Oltre a quelli confidati, hanno scoperto anche altri episodi, grazie alle tante testimonianze ricevute, raccolte tra educatori, insegnanti e studenti.

L’uomo si comportava in maniera poco consona durante gli orari di svago e aveva destato molti sospetti, poi confermati dalle forze dell’ordine. L’educatore 40enne è stato sospeso in attesa di ulteriori sviluppi.