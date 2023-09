Arena Suzuki dai 60 ai 2000: conduttori, artisti, scaletta e biglietti dell’evento

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 arriva con la prima serata live il 18 settembre dall’Arena di Verona. L’evento andrà poi in tv ma intanto si potrà godere anche dal vivo per chi vuole con i biglietti ancora disponibili.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000: conduttori

“Arena Suzuki dai 60 ai 2000” è l’evento musicale della Rai che arriva con la sua terza edizione all’Arena di Verona. Infatti, dopo il live i tre concerti andranno in onda su Rai 1 sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. A condurre e ad ideare l’evento c’è Amadeus con Rai Radio 2 sarà la radio ufficiale. Si tratta di un “viaggio nel tempo attraverso ricordi indelebili e canzoni simbolo di più generazioni, con gli artisti originali e i loro successi immortali che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 e che torneranno a riecheggiare in un’atmosfera di festa nel vero tempio della Musica: l’Arena di Verona”.

rena Suzuki dai 60 ai 2000: artisti e scaletta

Per il 18 settembre sono in scaletta: Simple Minds Don’t you (Forget about me), Trevor Horn (The Buggles) Video Killed The Radio Star, Paola & Chiara Vamos A Bailar, Haddaway What Is Love, Alan Sorrenti con la sua Figli delle stelle, Captain Sensible Wot, Las Ketchup Aserejé, Irene Grandi Bruci la città, Tavares More Than A Woman, Doctor & The Medics Spirit In The Sky, Iva Zanicchi Zingara, Rednex Cotton Eye Joe, Adriano Pappalardo Ricominciamo, The Sugarhill Gang Rapper’s Delight e il nuovo duo Renga e Nek con Angelo e Laura non c’è.

I biglietti dell’evento

I biglietti della serata del 18 settembre sono ancora disponibili e si possono acquistare online sulla piattaforma di ticketone. I settori rimasti sono Poltronissima a 71,50 euro e Poltrona Platea Sud a 61,50 euro.