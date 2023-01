Marco, Massimo, Marcello, Fabio, chi sono i figli di Domenico Modugno

Chi sono i figli di Domenico Modugno: Marco, Massimo, Marcello e Fabio. Scopriamo qualcosa in più sulla famiglia del celebre cantautore italiano scomparso nel 1994, autore di Nel blu dipinto di blu.

Chi sono i figli di Domenico Modugno: cosa fanno oggi?

Nel mese dell’anniversario della morte di Domenico Modugno, scomparso il 9 gennaio 1994, cresce la curiosità sulla famiglia dell’amatissimo cantautore italiano. Nel corso della sua vita, l’artista è diventato padre per quattro volte. I suoi tre figli legittimi, nati dal matrimonio con l’ex attrice Franca Gandolfi, sono Marco, Massimo e Marcello. Di recente, dopo quasi vent’anni di beghe legali, è stata inoltre riconosciuto in via definitiva il legame tra Modugno e Fabio Camilli, nato da una relazione extraconiugale del cantante. Cosa fanno oggi i figli dell’artista?

Chi è Marco Modugno, primo figlio del cantautore

Marco Modugno ha 64 anni ed è il primogenito del cantautore, nato a Roma nel 1958. Anche lui si è dedicato al mondo dello spettacolo, costruendosi una carriera come regista e sceneggiatore cinematografico. Lavora nel cinema dal 1979, anno in cui scrive, dirige e recita da protagonista nel suo Bambulè. Tra i suoi lavori ricordiamo anche Briganti – Amore e libertà e Soldati – 365 all’alba, di cui scrive soggetto e sceneggiatura.

Chi sono i gemelli Massimo e Marcello Modugno

I gemelli Massimo e Marcello Modugno, nati il 24 maggio 1966, hanno 56 anni e hanno invece provato a seguire le orme del padre. Entrambi hanno provato a sfondare nel mondo della musica, con alterne fortune. In particolare Massimo pubblica ben tre album e partecipa per due volte al Festival di Sanremo. Nel 1992 si fa notare tra le Nuove Proposte con Uomo allo specchio, che gli vale l’ottavo posto. Nel 2004 torna sul palco dell’Ariston al fianco dei Gipsy Kings con Quando l’aria mi sfiora, brano con il quale ottiene il sesto posto tra i Big. In seguito si dedica alla produzione musicale e lavora anche tra teatro e televisione.

Chi è Fabio Modugno, figlio illegittimo del cantautore

Fabio Camilli, oggi Modugno, ha 60 anni ed è il figlio illegittimo di Domenico Modugno. È nato a Roma il 10 agosto 1962 da una relazione extraconiugale con la coreografa Maurizia Calì, moglie dell’ingegnere Romano Camilli. Per ben 18 anni ha lottato per ottenere il riconoscimento della paternità del cantautore, ottenendo la vittoria nell’agosto del 2019 con una sentenza della Prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. In un’intervista al Corriere della Sera, Fabio Modugno ha raccontato di esser stato molto amico dei suoi fratelli, soprattutto di Marcello, prima ancora di venire a conoscenza della verità: “Con il terzo figlio di Modugno, ci conosciamo da tempo, frequentavamo gli stessi ambienti dello spettacolo. Ero molto amico degli altri figli di Modugno, Marco, Massimo e, soprattutto, Marcello. Siamo cresciuti insieme, bazzicando gli stessi ambienti, abbiamo anche scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo: la nostra frequentazione era assidua”.

Per quanto riguarda la sua carriera, ha studiato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica a Roma e si è ritagliato un discreto spazio nel mondo dello spettacolo come attore. Ha recitato in diversi film tra cinema e tv. Tra questi ricordiamo Vacanze in America, L’assassino è quello con le scarpe gialle, Scarlet Diva, I cento passi, La cura del gorilla e Giulia non esce la sera.