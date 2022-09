Coez a Catania: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Coez a Catania in concerto sabato 10 settembre 2022. L'artista è nella fase finale del suo tour ed ha scelto la Sicilia come tappa finale.

Coez a Catania in concerto il 10 settembre 2022 in Villa Bellini. Il cantante è nella fase finale del suo tour estivo e come tappe finali ha scelto proprio la Sicilia. Il “tour della ripartenza” è stato definito dall’artista dopo un periodo di stop.

Coez a Catania: scaletta delle canzoni

Coez si esibisce in concerto sul palco di Villa Bellini a Catania il 10 Settembre 2022 con il suo “Essere Liberi in Tour – Estate 2022.

“Questi live sono una boccata d’aria fresca dopo due anni di apnea, mi sento eccitato carico a mille e con un po’ di ansia, di quella buona, quella che ti fa distruggere il palco, voglio tornare fra le urla della gente, solo li mi sento a casa” – ha dichiarato Coez. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni del tour del cantante:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili sulla piattaforma di ticketone per poter partecipare all’evento. I tagliandi rimasti liberi sono quelli nella posizione PIT al costo di 46 euro. A poche ore dal concerto Coez ha dichiarato: “Sto alla grande bene, mi era mancato tantissimo suonare su un palco. E quando ci ho di nuovo messo piede, confesso di aver avuto paura di non reggerlo, di non essere più bravo abbastanza da poterlo sostenere.

Una volta tornato, però, mi sono reso conto che fondamentalmente erano tutte paranoie“.

