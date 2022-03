Chi è Angelica Massera: marito, figli, carriera, imitazioni, Striscia la Notizia

Angelica Massera è un’attrice e imitatrice italiana che è diventata nota anche per il film Un pugno di amici.

Sarà ospite martedì 29 marzo 2022 del programma Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino.

Chi è Angelica Massera

Angelica Massera, nata a Roma il 23 ottobre del 1985, è un’attrice con una lunga carriera alle spalle tanto che fin da quando aveva sei anni si esibiva ai teatri di Roma. Il padre musicista le ha instillato la passione per il mondo dell’arte e nel 2005 prende il via la sua carriera televisiva con la partecipazione a Sabato Italiano su Rai 1.

Ha partecipato ad alcuni programmi come Alta Infedeltà e Il bello delle donne e nel 2013 comincia a studiare dizione. Nel 2020 arriva alla popolarità social grazie all’imitazione dell’allora Ministra Lucia Azzolina ed è stata chiamata anche a Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia

Angelica Massera dal 2020 è entrata a far parte di Striscia la Notizia grazie al successo riscosso sui social dopo l’imitazione di Lucia Azzolina. La donna è diventata nota, in particolare, per l’imitazioni di personaggi famosi.

Marito e figli

Angelica Massera è sposata con il marito Daniele, con cui gestisce un ristorante a Roma. Ha due figli con il marito Daniele e si chiamano Manuel e Martina.

Il canale Youtube