Divorzio per Britney Spears, è finita con il marito Sam Asghari

Nuovo divorzio per Britney Spears, è finita tra la pop-star e il marito Sam Asghari. Al capolinea dopo poco più di un anno il terzo matrimonio della cantante, Asghari chiede il mantenimento e minaccia di divulgare “informazioni imbarazzanti”.

Dopo appena un anno e due mesi dalle nozze, sembra sia già finita tra Britney Spears e Sam Asghari. Secondo una fonte vicina alla coppia, i due sarebbero ad un passo dal divorzio: “Sono separati ed è meglio per Britney”. L’attore e il modello di origini iraniane avrebbe lasciato la villa che condivideva con la moglie per tornare a vivere a casa sua. Secondo la stampa americana è stato proprio Asghari a chiedere il divorzio. Il 29enne avrebbe inoltre avanzato pesanti richieste come il mantenimento e la revisione dell’accordo prematrimoniale. Se Spears si rifiuterà, l’attore minaccia di rilasciare “informazioni incredibilmente imbarazzanti” sul suo conto, che potrebbero far luce su questa improvvisa separazione. Alcune voci di corridoio non confermate parlano infatti di una possibile infedeltà da parte della pop-star.

In risposta alle minacce di Asghari, Britney Spears ha ampliato la sua squadra di avvocati, che ora include la celebre divorzista delle star Laura Wasser. Si tratterebbe del terzo divorzio per la celebre cantante, dopo il brevissimo matrimonio con il suo amico di infanzia Jason Allen Alexander e le nozze con il rapper e ballerino Kevin Earl Federline. Anche il divorzio con Federline, risalente al 2008, fu gestito dalla dalla divorzista Wasser.

Le indiscrezioni sulla coppia, la crisi va avanti da tempo

Secondo le indiscrezioni dei giornali di gossip americani, Britney Spears e Sam Asghari erano in crisi già da diverso tempo. Oltre alle voci sull’infedeltà, molte fonti riportano continui violenti litigi tra i due negli ultimi mesi. Molti di questi battibecchi si sarebbero trasformati in vere e proprie aggressioni fisiche ad Asghari da parte della cantante.