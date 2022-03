Scialpi oggi: vita privata, malato, matrimonio, brani del cantante

Scialpi oggi: è prima un cantante e poi un attore, divenuto famoso soprattutto a cavallo tra gli anni 80′ e 90′. Nella vita ha dichiarato di aver rischiato la morte più volte a causa di un problema al cuore.

Scialpi oggi: vita privata

Giovanni Scialpi, conosciuto come Scialpi, è nato a Parma nel maggio 1962. Famoso cantante ma anche con esperienza da attore a cavallo tra gli anni 80′ e 90′.

Figlio di un agente di polizia e di usa segretaria, è stato molto legato ai nonni.

Nel gennaio 2021 ha rivelato alla rivista Rolling Stone di vivere in condizioni precarie e di estrema indigenza, lanciando un appello per farsi assumere anche come cameriere.

Scialpi: malato

L’artista soffre di un problema al cuore e nel 2015 gli è stato impiantato un pacemaker. Ha dichiarato che per questo suo problema ha rischiato di morire addirittura tre volte.

Scialpi: matrimonio

Nel 2015, l’artista ha sposato il compagno Roberto Blasi, manager con cui aveva una relazione da 6 anni.

Il matrimonio, secondo quanto riferito da Scialpi al settimanale Chi, si è interrotto nel 2017.

Nel 2018, ha presentato il suo nuovo fidanzato attraverso il settimanale Spy. Si tratta di Leo, un dirigente di banca 60enne. Anche questa seconda relazione finisce, e poi entra a far parte della sua vita un ragazzo spagnolo di 23 anni Luous Pirreras. I due vivono a Brescia.

Brani

Il brano del suo esordio è Rocking Rolling. Nel 2020 voleva lasciare il mondo della musica, però nel 2022 fa uscire una nuova canzone, Eppure sei mio fratello.

nel 1987 vince il Festivalbar grazie al brano Pregherei, cantato in coppia con Scarlett Von Wollenmann. Nel 1990 presenta il programma Ricomincio da due e compare anche nell’episodio Emilio Caprese è in città della serie L’Ispettore Derrick. Gli album che pubblica hanno tutti un discreto successo, ma quando si presenta a Sanremo, nel 1992, con il brano È una nanna viene eliminato subito. Nel 1996 è impegnato a teatro nel musical Pianeta Proibito e l’anno seguente è nel cast dello spettacolo Pellegrini.