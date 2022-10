Creed 3, il terzo capitolo con Michael B. Jordan: trama, cast, uscita e trailer italiano

Creed 3 è il nuovo film che vede come protagonista e regista Michael B. Jordan. Una nova storia e vecchi personaggi alle spalle, quando si parla soprattutto di Rocky. Ufficiale la nuova data di uscita al Cinema del terzo capitolo della saga.

Creed 3, il terzo capitolo con Michael B. Jordan: trama

Michael B. Jordan ritorna protagonista nel ruolo di Adonis “Donnie” Creed nel terzo capitolo della serie. Al centro del nuovo film non ci sarà più il personaggio di Rocky ma due amici/nemici che si ritrovano nella vita e poi sul ring.

“Sono finalmente giunto a questo punto della mia carriera in cui volevo raccontare una storia e non solo essere davanti alla telecamera, non limitarmi a eseguire la visione di qualcun altro – ha spiegato Jordan in una conferenza stampa tenutasi lunedì 17 ottobre -. Avere un personaggio che ho già interpretato due volte – sono ormai sette, otto anni che ci convivo – mi ha permesso di raccontare la storia di dove credo che Adonis sia arrivata.

E a 35 anni, avevo tantissime cose da dire, in qualità di giovane uomo nero, sulla mia esperienza di vita e come potevo condividere un pezzo di me stesso col mondo attraverso questi personaggi e questa storia”.

Creed 3: cast

B. Jordan oltre ad intrepretare il suo ruolo di Donnie Creed, debutta alla regia con questo film, scritto da Keenan Coogler (Space Jam: A New Legacy) e Zach Baylin (King Richard) basandosi su una storia di Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever), regista del primo film spin-off.

“Ho lavorato con registi da cui ho imparato tanto. Recitare e dirigere allo stesso tempo aiuta a capire il proprio personaggio”, Michael B. Jordan commenta così il suo debutto alla regia.

Il resto del cast vede Tessa Thompson (Thor: Amore e tuono), Phylicia Rashad (Soul), Wood Harris (Empire) e Florian Munteanu (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) riprendere i loro ruoli rispettivamente di Bianca Taylor, Mary Anne Creed, Tony “Little Duke” Evers e Viktor Drago.

Uscita e trailer italiano

L’uscita del film era prevista inizialmente a novembre 2022. Tuttavia, i piani sono cambiati e dunque la distribuzione nelle sale cinematografiche è prevista per il 3 marzo 2023. Di seguito, ecco il primo trailer in italiano.