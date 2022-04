Chi è Anastasia Kuzmina, ballerina ucraina: fidanzato, carriera, Ballando con le Stelle

Anastasia Kuzmina è una ballerina ucraina, volto di Ballando con le Stelle, che ospite della trasmissione Cartabianca non ha trattenuto le lacrime di fronte alle immagini delle stragi nel suo paese.

Chi è Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina è una ballerina ucraina, nata a Kiev il 21 marzo 1993, che ha sempre avuto fin da piccolissima la passione per la danza. Da piccola, insieme alla sua famiglia, si è poi trasferita a Bologna e la sua fama è arrivata grazie al programma della Rai Ballando con le Stelle. Nel 2009 ha conquistato il podio ai Campionati Italiani nella fascia 16-18 anni e nel 2010 ha vballerinainto la Coppa e Supercoppa di danze latine, disputando nuovamente la finale dei Campionati Italiani.

Per un periodo della sua carriera ha pensato di abbandonare il ballo per il suo eccessivo peso, ma questa difficoltà alla fine è stata da lei brillantemente superata. Ha un fratello più piccolo di nome Nikita, anche lui ballerino.

Fidanzato

Anastasia Kuzmina pare che attualmente sia single, ma in passato ha avuto diversi flirt di cui si è parlato nelle cronache rosa. Uno di questi è Francisco Porcella, conosciuto nel programma Tredici di Rai 1. L’altro è invece Andres Gil, suo partner a Ballando con le Stelle, ma pare che queste brevi storie non abbiano portato a nessuna relazione duratura.

Il dolore per la guerra in Ucraina

Anastasia, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, è stata ospite anche di trasmissioni televisive per parlare del suo dolore per quanto sta avvenendo nel suo paese. A La vita in diretta, per esempio, ha parlato della situazione in cui versa il suo Paese e si è presentata in studio vestita con i colori dell’Ucraina. “Mi sento impotente, inutile e molto piccola, mi sento una briciolina. Tutto quello che posso fare è sentire come stanno e aiutare le persone a trovare sistemazioni in Italia e sto cercando di parlare dell’Ucraina”.

A Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer, durante la puntata del 5 aprile, è invece scoppiata in lacrime vedendo anche le immagini delle ultime stragi.