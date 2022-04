Strage Bucha, cosa è successo: massacro, fossa comune, torture, donne schiavizzate

A Bucha, cittadina di 30.000 abitanti satellite di Kiev, le forze ucraine in entrata hanno trovato corpi di civili uccisi gettati per strada ed esecuzioni di persone trovate con le mani legate dietro la schiena. Scene di morte che hanno colpito fortemente il presidente dell’Ucraina Zelensky (che parla infatti di “genocidio”) e i paesi dell’Unione Europea. Ma cosa è successo davvero nella strage di Bucha?

Riguardo alle immagini di guerra provenienti da Bucha, giudicati “” dal ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, si teme che ci possa essere anche unaqueste stannodel mondo intero. Dalle ultime notizie in arrivo, come riporta l’agenzia ucraina Unian, è stata trovata camera di tortura a Bucha con 5 morti” scoperta dall’esercito ucraino.

Secondo Kiev è il “peggior massacro in Europa dalla seconda guerra mondiale“. Questa camera della tortura era stata allestita in passato come struttura-sanatorio per bambini ma ora sono sono stati rinvenuti i cadaveri di uomini rannicchiati in posizione piegata e con le mani legate dietro la schiena.