Gianluca Grignani a Zafferana Etnea: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Gianluca Grignani a Zafferana Etnea si esibisce in concerto in occasione del tour estivo 2023. Ecco tutte le info.

Gianluca Grignani a Zafferana Etnea si esibisce in concerto nella serata di venerdì 4 agosto 2023. L’artista sta girando alcune città italiane in occasione del suo breve tour estivo. Biglietti ancora disponibili, ecco le prossime tappe.

Gianluca Grignani a Zafferana Etnea: scaletta delle canzoni

Gianluca Grignani si esibisce in concerto nella serata del 4 agosto a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, all’anfiteatro Falcone e Borsellino. L’artista è in giro con il suo tour che si inserisce in terra siciliana con il Sotto il Vulcano Fest (organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) e nell’ambito della programmazione di Etna in scena, promossa del Comune di Zafferana. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che Grignani porta sul palco:

La mia storia tra le dita

Ribellione

Cammina nel sole

Non voglio essere un fenomeno

Dio privato

The Joker

Una donna così

Uguali e diversi / Knockin’ on Heaven’s Door

Sogni infranti

Falco a metà

Il giorno perfetto

Baby Revolution

L’aiuola

Destinazione paradiso

La fabbrica di plastica

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, il suo tour continua con le ultime due tappe di sei in questo 2023: 7 agosto all’Elephant Park di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto. Chiuderà quindi il suo tour con la sesta e ultima data, il 31 agosto, al Castello Sforzesco di Vigevano (Pavia).