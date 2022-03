Chi è Alice Del Frate, ballerina e ginnasta di Amici 21

Alice Del Frate è una ballerina approdata al serale di Amici 21 condotto da Maria De Filippi.

Chi è Alice Del Frate

Alice Del Frate, nata il 15 ottobre 2001, è una ballerina che entrata a far parte del talent Amici 21. Originaria di Pordenone. Ginnasta agonista, ha partecipato alle gare nazionali di Ginnastica Ritmica e di specialità con il cerchio nel 2021 e attualmente gareggia nel campionato di Serie A1 con la Pontevecchio Bologna. Alla passione per la ginnastica ritmica ha però affiancato la sua passione per la danza, ma ciò non le ha impedito di iscriversi anche all’Università.

È infatti una studentessa iscritta alla facoltà di Architettura di Udine. Alice Del Frate ha rivelato di aver sofferto per disturbi alimentari.

Amici 21

Alice è riuscita ad accedere al serale di Amici in squadra grazie all’appoggio della professoressa Alessandra Celentano. Gli altri componenti della sua squadra sono i ballerini Dario Schirone, John Erik e i cantanti Crytical e Albe (che viene spesso accostato al cantante Sangiovanni per una somiglianza).

Instagram

Su Instagram la ragazza è seguita quasi da 50 mila followers e posta spesso video e foto delle sue esibizioni.