Anna Tatangelo parla di se stessa: “Ci sono cose che ti segnano”

Nelle ultime settimane si è parlato di Anna Tatangelo, a causa della sua nuova situazione sentimentale. La rottura con Livio Cori ha portato poi all’unione con Mattia Narducci, nuovo fidanzato dell’artista di Sora.

Oltre al gossip di natura amorosa, la cantante si è raccontata rispondendo ad alcune domande su Instagram.

Anna Tatangelo parla del suo percorso di psicoterapia

Da sempre abbastanza riservata sulle questioni private, l’artista di Sora ogni tanto si è lasciata andare parlando di se stessa. Così ha fatto nelle ultime ore, utilizzando il suo profilo Instagram per rispondere alle domande dei suoi follower, curiosi di conoscere qualche dettaglio in più della cantante classe ’87.

Domande legate soprattutto alla psicoterapia, pratica che la 36enne conosce bene e che ha utilizzato diverse volte, in particolar modo nell’ultimo periodo, per superare momenti delicati della sua vita. Tra questi la perdita della mamma e del nonno, oltre alla separazione da Gigi D’Alessio.

La mamma del piccolo Andrea ha così espresso il suo parere sulla psicoterapia:

“Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose, magari, che ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d’animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo”.

Una confessione senza veli che gioca su una tematica molto importante, ovvero quello della salute mentale. Spesso molte persone famose tendono a nascondere la loro fragilità, per paura che venga vista come una debolezza. In questo Anna Tatangelo non ha avuto paura di raccontare una parte di sé molto intima, dimostrando così coraggio e consapevolezza.

Un messaggio che potrebbe ispirare non soltanto i cosiddetti vip, ma tutti coloro che a volte si tengono tutto dentro per paura di mostrarsi deboli.

