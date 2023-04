Stato di emergenza migranti, il governo annuncia la nuova misura: cos’è e cosa prevede

Stato di emergenza migranti, il governo Meloni ha annunciato una nuova emergenza per affrontare e risolvere la questione. A seguito dell’annuncio sono arrivate le prime reazioni di soddisfazione sulle scelte dell’esecutivo.

Stato di emergenza migranti, il governo annuncia la nuova misura

Il governo Meloni ha annunciato una nuova misura sullo stato di emergenza migranti. “Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ben consapevoli – ha detto Musumeci – della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300%. Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo a un intervento consapevole e responsabile dell’Unione europea“.

Il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani che, in una nota, ha dichiarato: “La decisione del Cdm è stata apprezzata. La Regione Siciliana sta facendo la propria parte, anche attraverso il dipartimento della Protezione civile regionale, ma necessita di tutto l’aiuto possibile, compreso, al più presto, un intervento concreto e organico da parte dell’Unione europea”. Soddisfazione anche del sindaco di Lampedusa Filippo Mannino: “Spero che serva a ridurre sul territorio l’impatto dell’accoglienza. Come ripeto ormai da mesi l’obiettivo per noi rimane trasferire immediatamente i migranti in terraferma e non lasciarli a Lampedusa, dove non è possibile fornire loro un’adeguata assistenza. Mi auguro che tra le maglie del provvedimento si preveda anche questo”.

Cos’è e cosa prevede

“Abbiamo deciso lo stato di emergenza sull’immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi” ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La misura avrà una durata di sei mesi e per l’attivazione e l’avvio delle prime misure urgenti sono stati stanziati cinque milioni di euro previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. Con lo stato di emergenza si potranno realizzare procedure e azioni più veloci per offrire ai migranti soluzioni di accoglienza in tempi brevi con adeguati standard. Inoltre, ci sarà l’aiuto e la partecipazione anche della Protezione civile e la Croce rossa italiana. Allo stesso tempo, si potranno aumentare e rafforzare le strutture finalizzate al rimpatrio dei non aventi diritto alla permanenza in Italia (Cpr), potenziando le attività di identificazione ed espulsione.

