Stasera tutto è possibile, puntata del 13 marzo: anticipazioni ed ospiti di Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile è il programma condotto da Stefano De Martino che torna su Rai 2. Nuove puntante con tante sorprese iniziando dagli ospiti che si alternano nelle diverse serate. Ecco le anticipazioni della puntata di lunedì 13 marzo 2023 con nuovi attesi ospiti.

Stasera tutto è possibile, puntata del 13 marzo: anticipazioni

Stasera tutto è possibile torna in prima serata su Rai 2 con nuove divertenti puntate. Alla conduzione è confermato sempre Stefano De Martino con le nuove puntate a partire da lunedì 13 febbraio 2023. In tutto, le puntate di questa edizione sono sette. L’edizione dovrebbe quindi concludersi il 27 marzo. Il titolo della puntata del 13 marzo, dedicata al cinema, è “Step si gira”.

Tra i giochi della serata ci saranno: Stammi dietro dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Rumori di Mimo, Rubagallinae le novità di questa edizione Ma che bontà e La coppia che scoppia. Immancabile, ovviamente, tra le prove, l’iconica Stanza Inclinata, e, invariata, l’unica regola della serata: divertirsi.

Gli ospiti di Stefano De Martino

Tra gli ospiti della puntata ci sono i fissi Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia che questa settimana imiterà Sandra Milo e, per la prima volta, Federica Sciarelli – Francesco Procopio, Peppe Iodice, Valeria Graci, Angelo Pisani, Anna Tatangelo e Martin Castrogiovanni. Appuntamento su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Il programma va in onda, fin dalla prima edizione, dall’Auditorium Rai di Napoli. Lo show è tratto dal format francese di TF1 “Vendredi, tout est permis”.