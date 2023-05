Pedofilia sul web, ricercato arrestato dopo 10 anni

Internet è un luogo che nasconde molte insidie, bisogna infatti stare sempre attenti a ciò che accade. Esiste, purtroppo, anche la pedofilia sul web, che ha portato un ricercato ad essere arrestato dopo 10 anni.

Le accuse nei suoi confronti sono gravi.

Web e pedofilia, arrestato ricercato internazionale

È accaduto nelle ultime ore, a Roma. Un uomo, ricercato a livello internazionale, è stato finalmente arrestato dalla polizia su richiesta dei pm della Procura della capitale, al termine di un’indagine portata avanti dal gruppo violenze della procura capitolina. Si tratta di un 50enne che è accusato di pedofilia. Si tratta di uno dei produttori più attivi per quanto riguarda il materiale pedopornografico che veniva poi venduto sul darkweb.

Dopo circa 10 anni l’uomo “ombra” (così soprannominato) è stato catturato e, oltre alla pedofilia sul web, è accusato anche di aver adescato e abusato minorenni (addirittura sotto i 10 anni di età). Sono invece più di 100.000 i “prodotti” sequestrati, tra foto e video che l’uomo – il quale era conosciuto con il nickname Shadow – trafficava da moltissimo tempo.

Un caso di cronaca spiacevole e aggravato dal fatto che il colpevole abbia commesso molti di questi reati per moltissimi anni. Per questo il pm di piazzale Clodio Eugenio Albamonte lo accusa di: reati di violenza sessuale aggravata, associazione per delinquere finalizzata alla diffusione di pratiche di pedofilia, alla condivisione di notizie utili all’adescamento di minori e allo scambio e detenzione, diffusione, di materiale pedopornografico.

Ad intervenire anche la polizia postale, che si adoperata per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini non sono ancora del tutto chiuse, visto che si stanno accertando alcuni episodi. Dopodiché si potrà conoscere l’effettiva pena, che sarà senza dubbio molto lunga.

L’ennesima dimostrazione di come internet nasconda anche un’ombra pericolosa.

