Sarkozy è stato condannato a tre anni di carcere: cosa ha fatto l’ex presidente della Francia

Sarkozy è stato condannato al carcere: incredibile ciò che ha coinvolto l’ex presidente francese che attraverso i suoi legali ha dichiarato di fare ricorso alla Cassazione. Ecco di cosa deve rispondere ma soprattutto di cosa è accusato.

Sarkozy è stato condannato a tre anni di carcere

Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni di carcere, uno dei quali da scontare col braccialetto elettronico. “Sono un ex presidente della Repubblica non ho mai corrotto nessuno e dovremmo poi aggiungere che si tratterebbe di una corruzione ben strana, senza denaro, neppure un centesimo per nessuno, senza vantaggi, nessuno ne ha avuti, e senza vittime, poiché non ci sono persone lese”, ha dichiarato davanti alla Corte d’appello con queste parole l’ex presidente francese. Tuttavia, il suo intervento non è servito ad evitare la condanna che se sarà confermata dovrà scontare un anno con il braccialetto elettronico.

Cosa ha fatto l’ex presidente della Francia

I fatti risalgano al 2013 e fanno riferimento al caso di corruzione e traffico di influenze nella vicenda delle intercettazioni. Sarkozy è stato giudicato colpevole di essersi impegnato, nel 2014 attraverso l’avvocato Herzog, a sostenere la candidatura di Azibert ad una prestigiosa carica nel Principato di Monaco (che il magistrato non ha mai ottenuto, ndr) in cambio di interventi e comunicazioni riservate riguardanti un caso allora all’esame della Cassazione.

I suoi avvocati hanno annunciato che faranno ricorso in Cassazione. “Presenteremo ricorso in Cassazione contro questa decisione, un ricorso sospensivo di tutti i provvedimenti che sono stati pronunciati oggi”, ha ricordato l’avvocato Jacqueline Laffont. “Questa decisione mi sembra sbalorditiva, criticabile, discutibile. Non rinunceremo a questa lotta di fronte a una decisione iniqua e ingiusta”.

LEGGI ANCHE: Megan Fox soffre di dismorfismo corporeo: “Non amo il mio fisico”